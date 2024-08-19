В США рассказали, сколько солдат РФ перебросила с фронтов в Украине в Курскую область

В связи с операцией ВСУ в Курской области, командование РФ перебросило с фронтов в Украине на данное направление более 5000 солдат. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете американского Института изучения войны (ISW).

Российские войска. Фото: из открытых источников

В своем отчете аналитики ссылаются на материал The Wall Street Journal. Согласно слов источника издания, знакомого с украинской операцией в Курской области, россияне передислоцировали несколько бригад неполного состава общей численностью 5000 человек из других районов Украины, в Курскую область. Это произошло к середине недели в промежутке с 6 по 13 августа.

Также источник WSJ заявил, что российские силы передислоцировали бригаду неполного состава из Донецкой области. В ISW предполагают, что возможно, речь шла о бригаде "Пятнашка" так называемой "ДНР", прибытие которой институт наблюдал примерно 8 августа вместе с другими более мелкими российскими нерегулярными подразделениями из Донецкой области.

По состоянию на 15 августа, подразделения 200-й мотострелковой бригады также прибыли в Курскую область. ISW наблюдал, что подразделения данной бригады в последние месяцы вели бои в районе Часового Яра Донецкой области.

Кроме того, информация WSJ о 5000 военных частично согласуется с сообщением о том, что российские силы перебросили до 11 батальонов на линию фронта в Курской области.

Аналитики отметили, что 17 августа российский батальон "Тигр" 155-й морской пехоты объявил, что подразделения батальона перебрасываются в Курскую область. Ранее, 31 июля, ISW наблюдал, как подразделения данного батальона действовали вблизи Волчанска Харьковской области.

Резюмируя эксперты отметили, что россияне перебросили дополнительные силы в Курскую область с первой недели операции и, вероятно, перебросили в общей сложности более 5000 человек.

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