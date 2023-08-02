В США ответили, как отреагируют в случае атаки "вагнеровцев" на Польшу

Несмотря на то, что возможная атака наёмников ЧВК "Вагнер" на Польшу может произойти с территории Беларуси, в США расценят данную провокацию, как нападение со стороны России. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в ходе брифинга сделала представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд.

Представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд. Фото: из открытых источников

Польский журналист попросил прокомментировать представителя США в ООН, обеспокоен ли Вашингтон тем, что происходит у польской границы, где возможны провокации со стороны "вагнеровцев".

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Томас-Гринфилд ответила, что беспокойство США появилось еще до того, как главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин попытался организовать и провести мятеж в России.

Представитель США добавила, что США хорошо осведомлены, чем занимаются и чьи указания выполняют так называемые "вагнеровцы". В частности, это хорошо видно по той деятельности, которую проводят наемники в Африке. Сейчас же, находясь в Беларуси, они выполняют четкие указания российского правительства. И то, чем занимается наемники, представляет угрозу для всего демократического мира.

"Мы должны обеспечить ясность сообщения о том, что любые атаки группы "Вагнера" будут рассматриваться как нападения со стороны российского правительства", — подытожила Линда Томас-Гринфилд.

Читайте также на портале "Комментарии" — из-за появления на территории Беларуси тысяч бойцов ЧВК "Вагнер" правительства соседних Литвы и Польши начали принимать дополнительные меры безопасности. Тем временем, главарь вагнеровцев, Евгений Пригожин, заявил, что пока не собирается проводить новый набор в свою военную группировку, которая сосредоточиться на Африке, обучении силовиков Беларуси и неких задачах "во имя величия России". На что указывают вагнеровские движения в Беларуси и не только? Как ситуация может развиваться в обозримом будущем? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



