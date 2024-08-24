В США ответили, есть ли еще продвижение ВСУ в Курской области

Украинские силы продолжили незначительное продвижение вблизи Суджи на фоне продолжения операции в Курской области. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Операция в Курской области. Фото: из открытых источников

Геолокационные кадры, опубликованные 22 августа, показывают, что украинские силы недавно продвинулись дальше в южной Русской Конопельке (восточнее Суджи).

Российский военный блогер утверждал, что украинские войска также продвигались севернее Мартыновки (к северо-востоку от Суджи) вдоль трассы Р-200 Суджа-Суходоловка.

Российские источники утверждали, что есть противоречивые сообщения о боях восточнее Суджи в районе Саморядового и Козыревки, но в этом районе могут действовать украинские мобильные группы, отметили в ISW.

Некоторые российские блогеры утверждали, что российские войска снова заняли Спальное и Крупец (оба юго-восточнее Суджи), хотя ситуация в этом районе остается неясной.

Российские блогеры также утверждали, что силы РФ отразили украинскую механизированную атаку численностью взвод вблизи Александровки (к северо-востоку от Коренево) и снова заняли позиции к западу от Коренево, что свидетельствует о том, что украинские силы недавно действовали к западу от населенного пункта.

Читайте также на портале "Комментарии" — "прорыв" в Курской области продолжается. Площадь боевых действий продолжает расширяться. По официальной информации, озвученной главкомом ВСУ Александром Сырским, более тысячи квадратных километров территории РФ находится под контролем Украины. При этом аналитики Института изучения войны отмечают, что ВСУ продвигаются дальше, несмотря на недавние заявления россиян о так называемой "стабилизации" линии фронта. В частности, по мнению ISW, появилась новая точка проникновения в западную часть российского региона. Какие выводы из того, что известно, можно сделать через неделю данной операции? Как долго ВСУ смогут удерживать занятую территорию? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



