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В США отреагировали на удары беспилотников по территории России

Появилась реакция представителей США на утренние атаки дронами по территории РФ.

сегодня, 10:15
Автор:
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Slava Kot
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В США отреагировали на удары беспилотников по территории России

Спикер Госдепа США Мэтью Миллер. Фото из открытых источников

Москва утверждает, что работали системы ПВО по беспилотникам, пытавшимся атаковать столицу России утром 23 августа. Представитель Государственного департамента Соединенных Штатов отреагировал на эти дронов атаки по территории России. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.


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Представитель Госдепа США заявил, что США не поддерживают атаки на территории России.

"США не поощряют и не разрешают нападения внутри России", — сказал представитель Государственного департамента Соединенных Штатов.

Однако он добавил, что Украина сама решает, как ей вести защиту от российского вторжения. Кроме того, представитель Государственного департамента считает, что Россия способна прекратить войну в Украине в любой момент, если просто выведет свои войска с оккупированных территорий.

Напомним, что в мае произошли первые удары беспилотников по Москве и с тех пор интенсивность атак значительно выросла и они происходят почти каждый день. США, оказывающие значительную помощь Украине в войне против РФ, постоянно заявляют, что не поддерживают атаки по территории России.

Последняя атака по Москве произошла 23 августа. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что один беспилотник врезался в здание в центре столицы России, а в Минобороны РФ указали, что системы ПВО сбили 3 дрона.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об отчете британской разведки, указывавшем на то, как поврежденные мосты в Крым влияют на логистику РФ.

Также "Комментарии" писали, может ли Украина совершить значительный прорыв в наступлении и какие необходимы для этого предпосылки.



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Источник: https://www.reuters.com/world/us-says-it-does-not-support-ukrainian-strikes-inside-russia-2023-08-23/
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