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В США объяснили, почему спорных серых зон на фронте становится все больше

В ISW считают, что дроны меняют стратегию и характер войны в Украине

сегодня, 08:37
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Кравцев Сергей

В 2024 году спорные серые зоны на фронте составляли от 500 метров до двух километров в глубину, но после того, как стороны противостояния стали более интенсивно использовать беспилотники они расширились до пяти-семи километров в некоторых районах. Об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

В США объяснили, почему спорных серых зон на фронте становится все больше

Дроны. Фото из открытых источников

"Непрерывные технологические инновации и адаптация на поле боя все больше превращают характер современной обычной войны в Украине в войну, которая прежде всего включает "дальний дистанционный бой"", – отмечают аналитики.

Как уточняется в отчете ISW со ссылкой на украинских военных, российские оккупанты модернизируют свои беспилотные системы и изучают лучшие тактики украинской армии, используя беспилотники для перехвата вражеских аппаратов и минирования с расстояния. 

Украинские же силы эффективно применяют беспилотники для защиты важных участков фронта, что также позволяет уменьшить потребность в людях и технике.

В ISW обратили внимание, что, как украинские, так и российские силы все чаще применяют волоконно-оптические беспилотники для атак на позиции противника, а в последние месяцы успешно используют беспилотники с обзором от первого лица (FPV) для перехвата крупных разведывательных аппаратов.

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Источник: https://understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-april-27-2025
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