Сегодня в России в Республике Татарстан в Елабуге раздаются взрывы. Местные сообщают о пролете дронов и работе ПВО. В РосСМИ отмечают, что в Елабуге находится военный завод дронов.

Иллюстративное фото

"Дрон взорвали", — говорят очевидцы об атаке БПЛА на Елабугу, которая находится в более чем 1200 километрах от границы Украины.

После атаки дронов на производство БПЛА в Татарстане Росавиация снова ограничила работу аэропорта Казани. Он не принимает и не пропускает рейсы.

В Елабуге местные жители сообщили о сбитии двух беспилотных летательных аппаратов.

По словам очевидцев, в небе раздались два мощных взрыва, после чего они увидели пылающий дрон и большое дымное облако.

Местные власти и правоохранительные органы пока не прокомментировали ситуацию. Жители Елабуги продолжают делиться в соцсетях фотографиями и видео с места происшествия.

"Около 12:20 мск дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Республики Татарстан", – пишут в сводке вражеского Министерства обороны РФ.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что сегодня вражеская пропаганда распространяет фейк, якобы удар дрона по автобусу с людьми в Марганце на Днепропетровщине – это "украинская провокация". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра противодействия дезинформации СНБО.

Россияне заявляют, что Украина сделала "вторую Бучу" в преддверии важных переговоров в Лондоне. На самом деле, подобные заявления являются очередной попыткой россиян оправдать свой террористический акт против гражданского населения.