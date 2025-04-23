Россия содрогается от взрывов: что атакуют неизвестные дроны

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Недилько Ксения
Сегодня в России в Республике Татарстан в Елабуге раздаются взрывы. Местные сообщают о пролете дронов и работе ПВО. В РосСМИ отмечают, что в Елабуге находится военный завод дронов.
Иллюстративное фото
"Дрон взорвали", — говорят очевидцы об атаке БПЛА на Елабугу, которая находится в более чем 1200 километрах от границы Украины.
После атаки дронов на производство БПЛА в Татарстане Росавиация снова ограничила работу аэропорта Казани. Он не принимает и не пропускает рейсы.
В Елабуге местные жители сообщили о сбитии двух беспилотных летательных аппаратов.
По словам очевидцев, в небе раздались два мощных взрыва, после чего они увидели пылающий дрон и большое дымное облако.
Местные власти и правоохранительные органы пока не прокомментировали ситуацию. Жители Елабуги продолжают делиться в соцсетях фотографиями и видео с места происшествия.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что сегодня вражеская пропаганда распространяет фейк, якобы удар дрона по автобусу с людьми в Марганце на Днепропетровщине – это "украинская провокация". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра противодействия дезинформации СНБО.
Россияне заявляют, что Украина сделала "вторую Бучу" в преддверии важных переговоров в Лондоне. На самом деле, подобные заявления являются очередной попыткой россиян оправдать свой террористический акт против гражданского населения.
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