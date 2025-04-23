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Россия содрогается от взрывов: что атакуют неизвестные дроны

В России атакуют завод, где собирают ударные БПЛА

сегодня, 13:21
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Недилько Ксения

Сегодня в России в Республике Татарстан в Елабуге раздаются взрывы. Местные сообщают о пролете дронов и работе ПВО. В РосСМИ отмечают, что в Елабуге находится военный завод дронов.

Россия содрогается от взрывов: что атакуют неизвестные дроны

Иллюстративное фото

"Дрон взорвали", — говорят очевидцы об атаке БПЛА на Елабугу, которая находится в более чем 1200 километрах от границы Украины.

После атаки дронов на производство БПЛА в Татарстане Росавиация снова ограничила работу аэропорта Казани. Он не принимает и не пропускает рейсы.

В Елабуге местные жители сообщили о сбитии двух беспилотных летательных аппаратов.

По словам очевидцев, в небе раздались два мощных взрыва, после чего они увидели пылающий дрон и большое дымное облако.

Местные власти и правоохранительные органы пока не прокомментировали ситуацию. Жители Елабуги продолжают делиться в соцсетях фотографиями и видео с места происшествия.

"Около 12:20 мск дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Республики Татарстан", – пишут в сводке вражеского Министерства обороны РФ.

Россия содрогается от взрывов: что атакуют неизвестные дроны - фото 2
Россия содрогается от взрывов: что атакуют неизвестные дроны - фото 3
Россия содрогается от взрывов: что атакуют неизвестные дроны - фото 4
Россия содрогается от взрывов: что атакуют неизвестные дроны - фото 5
Россия содрогается от взрывов: что атакуют неизвестные дроны - фото 6

Напомним, портал "Комментарии" писал , что сегодня вражеская пропаганда распространяет фейк, якобы удар дрона по автобусу с людьми в Марганце на Днепропетровщине – это "украинская провокация". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра противодействия дезинформации СНБО.

Россияне заявляют, что Украина сделала "вторую Бучу" в преддверии важных переговоров в Лондоне. На самом деле, подобные заявления являются очередной попыткой россиян оправдать свой террористический акт против гражданского населения.



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