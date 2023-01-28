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В США назвали вероятные направления нового наступления россиян

Аналитики ISW считают, что первой целью россиян остается Донбасс

сегодня, 08:42
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Автор:

Кравцев Сергей

Украинским силам обороны нужно готовиться к отражению нового массированного наступление российских оккупационных войск в Луганской области или в районе Угледара в Донецкой области. Как передает издание "Комментарии", к такому выводу пришли аналитики Института изучения войны.

В США назвали вероятные направления нового наступления россиян

Танки. Фото: из открытых источников

Инсайдеры Кремля сообщили агентству Bloomberg, что российский диктатор Владимир Путин готовит новое наступление, которое может начаться уже в феврале или марте 2023 года. Таким образом он хочет вернуть российской армии инициативу на поле боя и сместить линию фронта.

Как отмечают военные эксперты, недавние ограниченные российские наземные атаки в Запорожской области могут иметь цель распылить украинские силы и создать условия для наступления в Луганской области.

Кроме того, Россия передислоцирует части 2-й мотострелковой дивизии из Беларуси в Луганскую область.

Это, по мнению аналитиков, свидетельствует о том, что запланированное российское наступление, о котором идет речь, скорее всего, направлено на Луганскую область, хотя оно также может произойти в районе Угледара к западу от Донецка.

В ISW считают крайне маловероятным, что это новое наступление будет направлено на север Украины со стороны Беларуси.

В отчете указывают и на то, что Кремль подтвердил, что Путин осуществляет превентивное помилование осужденных, участвующих в войне РФ в Украине.

По предварительной оценке ISW, эти превентивные президентские помилования могут способствовать дальнейшей вербовке в колониях и, вероятно, дают ЧВК "Вагнер" возможность действовать более безнаказанно на поле боя.

Аналитики также отмечают, что расследование российского оппозиционного издания подтвердило, что российские власти депортируют детей из оккупированной Херсонской области в оккупированный Крым.

Речь идет в отчете института и о том, что российские официальные лица опровергли отчет Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) о взрывах на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) 26 января.

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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-january-27-2023
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