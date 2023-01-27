Бои за Угледар: Арестович рассказал, началось ли уже прогнозированное наступление России

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Кравцев Сергей
Активность российских атак в Донецкой области – это еще не само наступление, к которому готовится враг. Это лишь подготовка к нему. Как передает издание "Комментарии", об этом в эфире "Фейгин Live" заявил экс-советник Офиса президента Алексей Арестович.
Алексей Арестович. Фото: из открытых источников
По данным Арестовича, до того, как российские захватчики снова массированно пойдут в атаку, остается еще около месяца. То, что мы видим на Донбассе – это попытки россиян прощупать украинскую оборону и получить тактические успехи, заняв лучшие рубежи для более стремительного наступления через месяц. Вот и пытаются захватчики прощупать надежность украинской обороны – в районе Угледара, Донецкого аэропорта (Водяное и Спартак), Авдеевки и Бахмута.
По его мнению, действительно большое наступление – это, когда пришли в движение "массы войск". В данном же случае Арестович считает необоснованными заявления российских пропагандистов о весомых успехах на фронте.
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Также издание "Комментарии" сообщало – в Белом доме дали ответ – готовы ли обсуждать с Украиной передачу истребителей F-16.
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