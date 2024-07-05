В США назвали три причины, почему Путин уверен в победе РФ

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Кравцев Сергей
Отрицание российским диктатором Владимиром Путиным любых мирных переговоров с Украиной, свидетельствует о его уверенности в победе России путем ползучей оккупации, истощения ВСУ и прекращения помощи Запада. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).
Владимир Путин. Фото: из открытых источников
Американские аналитики отмечают, если проанализировать заявления диктатора, которые он произнес во время саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) 4 июля, то можно сказать, что все его заявления о готовности РФ участвовать в любых значимых переговорах по соглашению о прекращении огня – это всего лишь блеф. Вместо этого диктатор потребовал "необратимой" "демилитаризации" Украины, как предпосылки для любого соглашения о прекращении огня. Таким образом, Путин требует от Украины фактической капитуляции перед любым прекращением огня.
В ISW обратили внимание на тот факт, что вместо того, чтобы предложить свой типичный кажущийся интерес к таким переговорам, Путин отверг любой переговорный процесс по прекращению огня.
Кроме того, отмечают в ISW, Путин отверг Верховную Раду как возможное контактное лицо для переговоров, хотя ранее утверждал, что она является единственным легитимным украинским органом, с которым Россия может вести переговоры.
Диктатор назвал все украинские органы власти нелегитимными или непригодными для переговоров, а также отверг идею участия третьих сторон в переговорах, фактически отвергнув любой реалистичный процесс полноценных переговоров по соглашению о прекращении огня. Зато, говорится в отчете, он отметил свое требование к Украине о прекращении огня.
Отмечается, что таким образом Путин требует согласия Украины на необратимые "демилитаризационные" меры — диктатор утверждал, что Россия не может позволить украинским военным воспользоваться прекращением огня для восстановления своих сил.
Аналитики ISW считают, что Путин воспользуется передышкой для восстановления и расширения своих сил и дальнейшей мобилизации своей оборонно-промышленной базы "для будущей агрессии, направленной на уничтожение Украинского Государства".
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Донбас
сегодня, 06:47
4,6 мільйонів грн з держбюджету виплатили нардепам на оренду житла в Києві у квітні-травні, Зате у переселенців 2000 забрали. Отже тварюки. Ще раз доказ того, що цим виблядкам перемога не потрібна, їх тільки гроші цікавить. З цими виблядками у влади перемоги ніколи, ніколи не буде, запам'ятате. А так, як у нас народ амебы, не протестують, не мочать тих тварюк, то ця сволочна влада до останнього буде у влади. Наша бандерівська влада це і є клятий ворог українського народу.