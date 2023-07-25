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В США назвали три причины, почему летнее контрнаступление ВСУ не может быть быстрым

Силы обороны оптимизируют операции таким образом, чтобы сохранить военных и технику

сегодня, 08:12
Автор:
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Кравцев Сергей
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Многие ожидали стремительного контрнаступления Украины во время летней кампании, но этого не произошло и этому есть объективные объяснения. Как передает портал "Комментарии", такое мнение озвучили американские аналитики Института изучения войны (ISW).

В США назвали три причины, почему летнее контрнаступление ВСУ не может быть быстрым

Контрнаступление ВСУ. Фото: из открытых источников

Эксперты отмечают, что у россиян было время на перегруппировку и подготовку к неизбежной операции ВСУ по освобождению территорий. Из-за этого украинские воины сейчас сталкиваются с подготовленными оборонительными российскими позициями, среди которых массивные минные поля и эшелонированные полевые укрепления.


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Кроме того, Силы обороны Украины пытаются проводить общевойсковые операции без преимущества в воздухе и с ограниченными средствами маневрирования, такими как ПВО. Аналитики подчеркивают, что это является чрезвычайно сложной задачей. При этом ВСУ имели ограниченное время для подготовки к крупному наступлению.

В то же время наше командование, в отличие от российского, оптимизирует свои операции таким образом, чтобы сохранить собственные силы за счет более медленного продвижения.

Читайте также на портале "Комментарии" — украинские наступательные действия, идущие второй месяц, сталкиваются с массой сложностей. Одна из них – тотальное заминирование россиянами территорий, причем с использованием минных траншей и прочих смертоносных ловушек. И хоть украинская артиллерия и предоставленное союзниками ракетное вооружение серьезно уменьшают силы и средства противника, нам все еще катастрофически не хватает авиации, а также ракет большой дальности типа ATACMS. При этом госсекретарь США Энтони Блинкен уверяет, что союзники предоставили "все, что нужно" для успешного контрнаступления ВСУ. Так ли это? О чем говорит ситуация на фронтах в данный момент – и военном, и дипломатическом? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-july-23-2023
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