В США назвали три ключевых этапа войны в Украине

Аналитики Институт изучения войны выделили три главных этапа, как проходила война в Украине последние 11 месяцев. Первый этап ознаменовался подавляющей инициативой захватчиков, когда россияне захватывала много территорий. Второй этап – контрнаступление ВСУ. И третий этап – позиционная война. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на обновленную сводку ISW.

Российские военные. Фото: из открытых источников

Эксперты отмечают, что российские войска владели инициативой и вели наступление с 24 февраля по 3 июля 2022 года. Именно после временной оккупации Лисичанска в начале июля их наступления на ряде направлений достигли кульминации.

Украинские военные перехватили инициативу и начали свое первое крупное контрнаступление в Харьковской области 6 сентября. Широкомасштабное осеннее контрнаступление завершились освобождением западной части Херсонской области 11 ноября.

По мнению аналитиков ISW, с тех пор Украина не смогла начать новое крупное контрнаступление, что позволило войне перейти в позиционную войну. Этот этап позволил оккупантам вернуть себе тактическую инициативу.

Схема доставки западной помощи сильно повлияла на ход войны. Поставка 155-мм артиллерийских систем американского производства в апреле, а затем и установок HIMARS в июне, стали важными факторами в подготовке украинского контрнаступления.

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