В США назвали Путина безрассудным, призвав мир готовиться к непредсказуемым ситуациям

США и союзники по НАТО должны быть готовы к любым непредвиденным ситуациям, поскольку президент России Владимир Путин является человеком безрассудным. Как передает издание "Комментарии", об этом заявила посол Соединенных Штатов Америки в НАТО Джулианна Смит, пишет "Голос Америки".

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Дипломат отметила, полномасштабное вторжение РФ в Украину удивило многие страны НАТО, поскольку действия Путина не поддавались ни политической, ни экономической, ни военной логике.

Смит считает, что больше нельзя проецировать западный образ мышления на современное руководство России.

"Я считаю, что они не смогли достичь своих стратегических целей, но мы также признаем, что Путин не всегда согласовывает свои стратегические цели и свои намерения с возможностями. Поэтому я считаю, что мы должны быть осторожны в отношении любых рациональных суждений, которые мы проецируем на него. Он показал нам, что он достаточно безрассудный и непредсказуемый, и поэтому я считаю, что мы должны быть готовы к любым непредвиденным ситуациям. Поэтому США, и я думаю, что в НАТО, мы верим, что мы не должны делать поспешных выводов, что как-то это не заслуживает всего нашего внимания сейчас", — пояснила она.

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