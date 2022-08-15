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В США назвали приоритетные направления РФ в войне в Украине

РФ пытается использовать силы так называемой "ЛДНР", чтобы захватить территории, которые им не удалось взять с 2014 года на авдеевском направлении

сегодня, 09:52
Автор:

Кравцев Сергей
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Город Харьков и северо-восточная часть Харьковской области по линии Изюм-Славянск; Сиверско-Лисичанский район; Бахмут; район городов Авдеевка-Донецк; Юг Украины. Это ключевые направления, где Россия ведет ожесточенные бои, пытаясь прорвать оборону украинской армии или же рассматривает эти территории, как потенциальные, которые намерена оккупировать. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщается в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

В США назвали приоритетные направления РФ в войне в Украине

Война в Украине. Фото: Генштаб ВСУ

В ISW отметили, что эти диспозиции свидетельствуют о том, что Кремль предпочитает продвижение своих войск вокруг Бахмута и, возможно, до Сиверска, одновременно пытаясь использовать активность сил так называемой "ДНР", чтобы захватить территории, которые им не удалось взять с 2014 года на авдеевском направлении.

Высокая концентрация добровольческих батальонов вокруг Изюма и Славянска свидетельствует о том, что эта территория не в центре внимания России и может быть уязвимой перед украинскими контратаками.

Скопление сил ВСУ в Херсонской области и вокруг нее может создать значительные трудности для российского командования и управления, особенно если украинские силы продолжат там контрнаступление. При этом в ISW отметили, что состав российских войск вдоль южного направления является относительно разнообразным, чем на других направлениях.

Читайте также на портале "Комментарии" — почему РФ не рискнет устроить ядерную катастрофу в Украине – как уже реагирует Запад.

Также издание "Комментарии" сообщало – Генштаб сообщил, что ВСУ заставили врага отступить сразу на четырех направлениях.




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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-august-14
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