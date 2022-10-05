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В США назвали область, где ВСУ достигают значительных успехов

ВСУ достигают значительных успехов на Херсонщине, имеют серьезное продвижение в Харьковской и Луганской областях

сегодня, 09:34
Автор:

Кравцев Сергей
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Украинская армия достигает больших успехов в Херсонской области при этом украинские защитники продвигается также как в Харьковской, так и Луганской областях. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновлённой сводке Института исследования войны (ISW).

В США назвали область, где ВСУ достигают значительных успехов

ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ в Facebook

В сводке говорится, что ВСУ освободили несколько населенных пунктов на восточном берегу реки Ингулец, заставив российские силы отступить в направлении Херсона. ВСУ также продолжали продвигаться на юг вдоль Днепра и разорвали две российские наземные линии связи на севере Херсонской области, заставив россиян отступить на юг от границы Херсонско-Днепропетровской области в направлении района Берислава.

ISW уточняет, что украинская кампания препятствует попыткам России перебросить дополнительные боеприпасы, резервы, мобилизованных людей и средства обороны на передовые позиции.

Кроме того, украинские силы продолжали продвигаться в восточной части Харьковской области к западу от Сватово, продвигаясь за реку Оскол и все больше угрожая российским позициям в Луганской области.

Российские источники, на которые ссылается ISW, утверждали, что бои продолжаются в районе шоссе Сватово-Кременная.

4 октября россияне продолжали наносить артиллерийские, авиационные и ракетные удары к западу от Гуляйполя, в Днепропетровской и Николаевской областях. Также российские войска продолжили наземные атаки в Донецкой области.

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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-october-4
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