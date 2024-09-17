Способность Украины защищаться от наступательных действий России и проводить наступления зависит от человеческих ресурсов и обеспечения западного оружия. Украина приняла меры и устраняет первый фактор, в то время как второй зависит от стран Запада и влияет на обороноспособность украинских сил, считают в американском Институте изучения войны (ISW).



Война в Украине. Фото из открытых источников

Президент Владимир Зеленский в интервью CNN рассказал, что Украине "нужно 14 бригад, чтобы быть готовыми", однако из них лишь четыре смогли оснастить оружием, поступающим от стран Запада.

По словам Зеленского, Украина активно работает над наращиванием производства собственного оружия для компенсации недостаточной помощи. Но именно из-за недостаточного обеспечения Запада украинские силы теряют личный состав.

"Украина приняла меры по устранению недостатка человеческих ресурсов, но задержки и недостаточность западной военной помощи Украине продолжают ограничивать ее способность создавать эффективные боевые подразделения, которые могут защищать критические районы и бросить вызов инициативе на театре действий", — говорится в анализе ISW.

Украинские силы частично разрешили проблему нехватки артиллерийских боеприпасов, используя беспилотники FPV для борьбы с российской пехотой и техникой. Однако эти дроны не могут полностью заменить артиллерию. Украина увеличивает производство 155-мм боеприпасов и бронетехники, но еще не может производить готовые танки. США и союзники могут повысить эффективность украинских войск, предоставив больше бронетехники, таких как M113, Bradley и танки.

"Создание большего количества украинской пехоты без соответствующего увеличения механизированной техники существенно не повысит боеспособность Украины", — заключает Институт изучения войны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Казахстане заявили, что Украина потеряла "хороший шанс" для окончания войны.

Также "Комментарии" писали о ветеране войны, который считает, что украинские силы могут покинуть Курскую область.