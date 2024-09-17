logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В США назвали ключевую проблему украинских сил
commentss НОВОСТИ Все новости

В США назвали ключевую проблему украинских сил

Украина получает недостаточное количество военной помощи от стран Запада.

сегодня, 08:25
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Способность Украины защищаться от наступательных действий России и проводить наступления зависит от человеческих ресурсов и обеспечения западного оружия. Украина приняла меры и устраняет первый фактор, в то время как второй зависит от стран Запада и влияет на обороноспособность украинских сил, считают в американском Институте изучения войны (ISW).

В США назвали ключевую проблему украинских сил

Война в Украине. Фото из открытых источников

Президент Владимир Зеленский в интервью CNN рассказал, что Украине "нужно 14 бригад, чтобы быть готовыми", однако из них лишь четыре смогли оснастить оружием, поступающим от стран Запада.

По словам Зеленского, Украина активно работает над наращиванием производства собственного оружия для компенсации недостаточной помощи. Но именно из-за недостаточного обеспечения Запада украинские силы теряют личный состав.

"Украина приняла меры по устранению недостатка человеческих ресурсов, но задержки и недостаточность западной военной помощи Украине продолжают ограничивать ее способность создавать эффективные боевые подразделения, которые могут защищать критические районы и бросить вызов инициативе на театре действий", — говорится в анализе ISW.

Украинские силы частично разрешили проблему нехватки артиллерийских боеприпасов, используя беспилотники FPV для борьбы с российской пехотой и техникой. Однако эти дроны не могут полностью заменить артиллерию. Украина увеличивает производство 155-мм боеприпасов и бронетехники, но еще не может производить готовые танки. США и союзники могут повысить эффективность украинских войск, предоставив больше бронетехники, таких как M113, Bradley и танки.

"Создание большего количества украинской пехоты без соответствующего увеличения механизированной техники существенно не повысит боеспособность Украины", — заключает Институт изучения войны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Казахстане заявили, что Украина потеряла "хороший шанс" для окончания войны.

Также "Комментарии" писали о ветеране войны, который считает, что украинские силы могут покинуть Курскую область.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-september-16-2024
Теги:

Новости

Все новости