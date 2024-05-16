В США назвали фундаментальную ошибку Путина по продолжению войны против Украины

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Кравцев Сергей
Напор, с которым россияне отправились прорывать границу в Харьковской области постепенно снижается. Несмотря на это российский диктатор Владимир Путин преуменьшил угрозу украинских контрнаступлений по всей линии фронта и утверждает, что захватчики продолжат оккупацию территорий Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете американского Института изучения войны.
Владимир Путин. Фото: из открытых источников
Как объясняют аналитики, это предположение Путина, вероятно, сделано на основе нескольких месяцев постепенного наступления на востоке Украины.
Американские специалисты обратили внимание на то, чтобы ВСУ имели возможность проводить широкомасштабные контрнаступательные операции. Пока не будет эффективных контрударов со стороны Киева, Путин, скорее всего, будет продолжать считать, что он может продолжать наступательные операции до бесконечности и вынуждать Украину к стратегической обороне, пока не достигнет своей конечно цели.
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