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В США назвали фундаментальную ошибку Путина по продолжению войны против Украины

Аналитики ISW отметили, Путин думает, что может продолжать войну против Украины до бесконечности

сегодня, 08:10
Автор:
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Кравцев Сергей
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Напор, с которым россияне отправились прорывать границу в Харьковской области постепенно снижается. Несмотря на это российский диктатор Владимир Путин преуменьшил угрозу украинских контрнаступлений по всей линии фронта и утверждает, что захватчики продолжат оккупацию территорий Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете американского Института изучения войны.

В США назвали фундаментальную ошибку Путина по продолжению войны против Украины

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

"Ограниченные российские наступательные операции на севере Харьковской области свидетельствуют о том, что Путин и российское военное командование могут оценивать риски, перспективы и сроки наступательных операций, исходя из предположения, что российские войска смогут продвинуться на любом участке фронта и закрепить любые достижения без необходимости учитывать украинские тактические контратаки или значительную украинскую контрнаступательную операцию в будущем", — указывается в отчете.

Как объясняют аналитики, это предположение Путина, вероятно, сделано на основе нескольких месяцев постепенного наступления на востоке Украины.

"Но этот расчет фундаментально неправильно оценивает тактические возможности, которые получат украинские войска, когда американская помощь по безопасности начнет поступать на фронт в значительных объемах", — отметили в ISW.

Американские специалисты обратили внимание на то, чтобы ВСУ имели возможность проводить широкомасштабные контрнаступательные операции. Пока не будет эффективных контрударов со стороны Киева, Путин, скорее всего, будет продолжать считать, что он может продолжать наступательные операции до бесконечности и вынуждать Украину к стратегической обороне, пока не достигнет своей конечно цели.

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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-may-15-2024
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