В США назвали цену продвижения россиян на Покровском направлении

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Кравцев Сергей
Российские оккупационные войска на Покровском направлении за год потеряли не менее пяти дивизий бронемашин и танков. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны.
Российские войска. Фото: из открытых источников
Кроме того, по его данным, российские войска также потеряли 26 машин пехоты, 22 реактивные системы залпового огня (РСЗО), 11 буксируемых артиллерийских систем и 92 небронированных грузовика.
При этом с 6 сентября 2024 года войска страны-агрессора потеряли в Покровском районе 25 танков и 59 бронемашин (примерно два батальона механизированной техники).
Аналитики ISW отмечают, что поскольку не все потери российской техники визуально документированы, то фактическое число потерь российской техники в районе Покровска, вероятно, гораздо выше.
Как отмечают в ISW, в долгосрочной перспективе России, вероятно, будет сложно адекватно снабжать свои части боевой техникой без перевода российской экономики на военные рельсы и значительного увеличения темпов оборонного промышленного производства, чего президент России Владимир Путин до сих пор старался избегать.
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