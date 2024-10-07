В США назвали цену продвижения россиян на Покровском направлении

Российские оккупационные войска на Покровском направлении за год потеряли не менее пяти дивизий бронемашин и танков. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны.

Российские войска. Фото: из открытых источников

"4 октября пользователь X, отслеживающий визуально подтвержденные потери российской техники и оборудования в Украине, подтвердил, что российские войска потеряли 1 830 единиц тяжелой техники в Покровском районе с 9 октября 2023 года… В ходе наступательных операций в Покровском районе российские войска потеряли в общей сложности 539 танков (примерно полторы дивизии) и 1020 боевых машин пехоты (примерно четыре-пять мотопехотных дивизий), при этом украинские войска уничтожили 381 танк и 835 бронемашин", – говорится в отчете.

Кроме того, по его данным, российские войска также потеряли 26 машин пехоты, 22 реактивные системы залпового огня (РСЗО), 11 буксируемых артиллерийских систем и 92 небронированных грузовика.

При этом с 6 сентября 2024 года войска страны-агрессора потеряли в Покровском районе 25 танков и 59 бронемашин (примерно два батальона механизированной техники).

Аналитики ISW отмечают, что поскольку не все потери российской техники визуально документированы, то фактическое число потерь российской техники в районе Покровска, вероятно, гораздо выше.

"С октября 2023 года российские войска продвинулись всего на 40 км на авдеевско-покровском операционном направлении, и потеря более пяти дивизий техники ради таких тактических успехов не может продолжаться бесконечно без фундаментальных изменений в способности России обеспечивать свою войну ресурсами", – говорят эксперты.

Как отмечают в ISW, в долгосрочной перспективе России, вероятно, будет сложно адекватно снабжать свои части боевой техникой без перевода российской экономики на военные рельсы и значительного увеличения темпов оборонного промышленного производства, чего президент России Владимир Путин до сих пор старался избегать.

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