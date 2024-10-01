У Зеленского объяснили, почему реализовать план победы без ударов вглубь РФ будет нереально

Главная суть плана победы очень проста – это масштабные социальные протесты в РФ и возвращение Москвы к уважению международного права. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Михаил Подоляк. Фото: из открытых источников

"Военным путем освобождать всю территорию для современного типа войны — это нонсенс. Потому что вам надо создать давление на определенных направлениях отдельно военное, отдельно экономическое", – отметил советник.

Он уточнил, военное давление означает масштабирование соответствующих военных действий на территорию России. Оно может быть сухопутное, как в Курской области. при этом Михаил Подоляк уточнил, что территория России слишком огромна и атаковать более 80 регионов РФ – довольно сложная задача.

"Но, вы можете масштабировать войну за счет масштабных ударов в глубину территории РФ, чтобы практически каждый военный объект, а их много, практически везде по территории России. И тогда люди чувствуют войну, как таковую", — подчеркнул Подоляк.

Советник главы ОП подчеркнул, Россия может диктовать свои условия, только, когда играет не по правилам. Но, как только перенести любые действия на территорию РФ, то выясняется, что они крайне всего боятся.

"А, что такое страх граждан РФ – это резкий протест. Это и есть финал справедливой войны", — пояснил Михаил Подоляк.

Он уточнил, президент Украины достаточно четко говорит, что нужно перейти к логически продуманным адекватным оценкам происходящего.

"Хотите переговоров – хорошо. Но переговоры не на условиях России, а только через принуждение России", — подытожил Михаил Подоляк.

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