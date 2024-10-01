У Зеленского объяснили, почему реализовать план победы без ударов вглубь РФ будет нереально

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Кравцев Сергей
Главная суть плана победы очень проста – это масштабные социальные протесты в РФ и возвращение Москвы к уважению международного права. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
Михаил Подоляк. Фото: из открытых источников
Он уточнил, военное давление означает масштабирование соответствующих военных действий на территорию России. Оно может быть сухопутное, как в Курской области. при этом Михаил Подоляк уточнил, что территория России слишком огромна и атаковать более 80 регионов РФ – довольно сложная задача.
Советник главы ОП подчеркнул, Россия может диктовать свои условия, только, когда играет не по правилам. Но, как только перенести любые действия на территорию РФ, то выясняется, что они крайне всего боятся.
Он уточнил, президент Украины достаточно четко говорит, что нужно перейти к логически продуманным адекватным оценкам происходящего.
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