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В США модифицировались HIMARS. Украина не в восторге от такого шага

Пентагон перед отправкой в Украину модифицировал высокомобильные артиллерийские ракетные системы HIMARS. Американцы убрали важную функцию по установкам HIMARS.

сегодня, 14:45
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Автор:

Slava Kot

Американское издание The Wall Street Journal утверждает, что американские модифицировали пусковые установки HIMARS и, таким образом, снизили их боевые возможности. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на WSJ.

В США модифицировались HIMARS. Украина не в восторге от такого шага

Высокомобильные артиллерийские ракетные системы HIMARS. Фото: из открытых источников

С июня Украина начала получать высокомобильные артиллерийские ракетные системы HIMARS, которые показали свою пользу и эффективность в боях. Таким образом, ВСУ смогли открыть новые возможности в борьбе против Российской Федерации. В настоящее время США передали 20 пусковых установок HIMARS.

Как сообщает издание WSJ со ссылкой на источники в администрации президента США, переданные системы HIMARS имеют определенный недостаток. Пентагон секретно модифицировал пусковые установки, чтобы они не могли запускать ракеты ATACMS.

Высокомобильные артиллерийские ракетные системы HIMARS могут использовать несколько типов боеприпасов. В Украину в основном отправляли снаряды с дальностью поражения противника до 80 км. Несмотря на это, Зеленский несколько раз подчеркивал, что Украине нужны ракеты ATACMS, которые могут попадать в цель на расстоянии до 300 км.

Пентагон не хочет выполнять эти запросы, опасаясь, что Украина использует ракеты ATACMS для нападения на цели на территории России. По мнению американцев, это приведет к эскалации боевых действий.

Поэтому Пентагон перестраховался и исключил возможность запуска ракет ATACMS с пусковых установок HIMARS. Украина ведь могла такие ракеты закупить в других странах.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Польша тайно передавала оружие для Украины.

Также "Комментарии" писали об украинском командире, который благодарен россиянам на фронте.



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Источник: https://www.wsj.com/podcasts/google-news-update/why-the-us-is-modifying-himars-rocket-launchers-its-sending-to-ukraine/880d03bf-dbe9-483a-a462-ca7fa1f4b4db?mod=Searchresults_pos1&page=1
Теги:
comments

Обсуждения

Сергій

сегодня, 15:09

Потрібно розібратись у даному конкретному випадку. Може портал "Коментарі" помилився, може навмисно спотворює інформацію, а може ненавмисно перебріхує.

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