В США известная певица спела песню о Мариуполе: эмоциональное видео

Популярная исполнительница из Соединенных Штатов Сюзанн Вега сочинила песню об украинском Мариуполе, уничтоженном врагами. Красочное название композиции говорит само за себя "Последний поезд из Мариуполя". Об этом сообщает издание The Line Of Best Fit.

Сюзанн Вега (фото из открытых источников)

Композиция американки была написана, чтобы по достоинству почтить все те несчастья, которые испытала Украина во время российского вторжения. Здесь часто упоминается Мариуполь и его жители, что, пытаясь, спасти свои жизни, выбираются из ада.

Как рассказала Сюзанна Вега, композицию она вынашивала давно, но завершить свой замысел она смогла только летом.

"Песня возникла из всех образов, которые мы видели в новостях, особенно в начале войны в Украине в феврале, когда среди людей была массовая паника, которые бежали на эвакуационные поезда. Я видела о Мариуполе один репортаж и решила, что нужна песня. прочла в статье, как мариупольцы говорят, что сам Бог покинул город, увидев все ужасы", — рассказала журналисткам исполнительница.

Совсем недавно американка завершила клип на слова песни. Там артистка только стоит и проницательным взглядом смотрит на камеру, выполняя слова о следовавшем последнем поезде.

В Соединенных Штатах Сюзанн Вега – известная в стране исполнительница, поющая уже 30 лет. За эти годы певица стала автором 9 записанных в студии альбомов и имеет немало наград.

