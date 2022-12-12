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В США известная певица спела песню о Мариуполе: эмоциональное видео

Сюзанн Вега – это популярная американская певица, сольная карьера которой длится уже 30 лет

сегодня, 21:10
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Автор:

Лиля Воробьева








Популярная исполнительница из Соединенных Штатов Сюзанн Вега сочинила песню об украинском Мариуполе, уничтоженном врагами. Красочное название композиции говорит само за себя "Последний поезд из Мариуполя". Об этом сообщает издание The Line Of Best Fit.

В США известная певица спела песню о Мариуполе: эмоциональное видео

Сюзанн Вега (фото из открытых источников)

Композиция американки была написана, чтобы по достоинству почтить все те несчастья, которые испытала Украина во время российского вторжения. Здесь часто упоминается Мариуполь и его жители, что, пытаясь, спасти свои жизни, выбираются из ада.

Как рассказала Сюзанна Вега, композицию она вынашивала давно, но завершить свой замысел она смогла только летом.

"Песня возникла из всех образов, которые мы видели в новостях, особенно в начале войны в Украине в феврале, когда среди людей была массовая паника, которые бежали на эвакуационные поезда. Я видела о Мариуполе один репортаж и решила, что нужна песня. прочла в статье, как мариупольцы говорят, что сам Бог покинул город, увидев все ужасы", — рассказала журналисткам исполнительница.

Совсем недавно американка завершила клип на слова песни. Там артистка только стоит и проницательным взглядом смотрит на камеру, выполняя слова о следовавшем последнем поезде.

В Соединенных Штатах Сюзанн Вега – известная в стране исполнительница, поющая уже 30 лет. За эти годы певица стала автором 9 записанных в студии альбомов и имеет немало наград.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что "Птичка" исполнила колыбельную, которую пела для бойцов из Азовстали . На сцене вокального шоу "Голос страны" Екатерина Полищук, та же "Птички" из Азовстали, спела колыбельную под названием "Спи, маленький казачок". Ее она выполняла для своих собратьев, когда они вместе защищали Азовсталь. Выступление для зрителей стало настоящим сюрпризом и умиляло всех зрителей.



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Источник: https://www.thelineofbestfit.com/features/interviews/suzanne-vega-picks-own-career-highlights
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