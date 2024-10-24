В Совете резервистов сказали, при каких условиях на фронт мобилизуют 18-летних

В Украине обсуждается возможность снижения мобилизационного возраста для привлечения мужчин в возрасте от 18 до 25 лет. Однако такие изменения станут актуальны только в случае полного исчерпания ресурса мобилизованных в возрасте от 25 до 50 лет, сообщил в эфире 24 канала председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко.

Мобилизация в Украине

По его словам, вопрос смены возрастных категорий для призыва является политическим и манипулятивным. Призывной возраст начинается с 25 лет, и изменений не планируется. Для снижения возраста призыва необходимо надлежащее обоснование и понимание того, как эффективно использовать имеющийся ресурс.

Тимочко подчеркнул, что в Украине достаточно мужчин, которые по разным обстоятельствам, в частности, злоупотреблениям, стали забронированными, получили статус студентов или инвалидность. Решив эти вопросы, можно привлечь больше людей в армию без снижения возраста призыва, добавил он.

Также эксперт подчеркнул, что война может затянуться, и страна должна быть готова к вызовам, которые могут возникнуть после выборов в США, всеобщей мобилизации в России или других непредвиденных событий. Для этого необходимо обеспечить базовую и профессиональную подготовку не только мужчинам от 18 до 25 лет, но и тем, кто не проходит службу по разным причинам, в частности, студентам, многодетным родителям и забронированным лицам.

"Важно провести всеобщую подготовку всего населения. Тогда, когда будут возникать разные вызовы, проблемы на линии фронта, мы всегда сможем привлечь резервистов, людей, уже имеющих навыки", – пояснил председатель Совета резервистов.

Таким образом, считает Тимочко, можно отказаться от обсуждения призыва 18-летних и сосредоточиться на всеобщем обучении для всех.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Зеленский сказал, отправит ли 18-летних на фронт.



