В Соледаре ранили российскую пропагандистку Елсукову. Видео с криками попало в сеть

Россиянка Анастасия Елсукова, которая согласно российским СМИ является уроженкой Луганска, приехала в Донецкую область, чтобы снять пропагандистские материалы о якобы "улучшении" жизни на временно оккупированной территории Украины. Однако пропагандистка получила ранения во время своей записи. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Telegram военного корреспондента Андрея Цаплиенко.

Российская пропагандистка Анастасия Елсукова. Фото с открытых источников

Как сообщают российские СМИ, россиянка уехала в Соледар с группой других корреспондентов телеканалов РФ. В результате обстрела, который начался во время записи Елсуковой очередного ролика в несколько осколков попали по женщине.

Известно, что при ударе осколки попали по колено и бедру Анастасии Елсуковой, медицинскую помощь российской пропагандистке оказали наемники из группы Вагнера, которые постоянно обстреливают украинских военных под Соледаром.

Посмотреть видео с попаданием по российской пропагандистке Анастасии Елсуковой, а также услышать ее крики можно ниже:

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российский бизнесмен и владелец группы наемников, участвующих в войне в Украине Евгений Пригожин, снял видеоролик, где сообщил, что якобы принял Соледарь. На этом видео Пригожин, или как его еще называют "Повар Путина", рассказал о тактике слона, которая якобы способствовала успехам в этой операции.

Также "Комментарии" писали о Немецкой разведывательной службе BND, которая обеспокоена потерями украинских военных под Бахмутом. Согласно их данным, Вооруженные силы Украины теряют каждый день в боях за этот город на востоке Украины сотни военных.

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