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В Соледаре ранили российскую пропагандистку Елсукову. Видео с криками попало в сеть

Россиянка приехала в Украину снимать пропагандистские ролики о войне и поймала несколько осколочных ранений.

21 января 2023, 23:56
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Автор:

Slava Kot

Россиянка Анастасия Елсукова, которая согласно российским СМИ является уроженкой Луганска, приехала в Донецкую область, чтобы снять пропагандистские материалы о якобы "улучшении" жизни на временно оккупированной территории Украины. Однако пропагандистка получила ранения во время своей записи. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Telegram военного корреспондента Андрея Цаплиенко.

В Соледаре ранили российскую пропагандистку Елсукову. Видео с криками попало в сеть

Российская пропагандистка Анастасия Елсукова. Фото с открытых источников

Как сообщают российские СМИ, россиянка уехала в Соледар с группой других корреспондентов телеканалов РФ. В результате обстрела, который начался во время записи Елсуковой очередного ролика в несколько осколков попали по женщине.

Известно, что при ударе осколки попали по колено и бедру Анастасии Елсуковой, медицинскую помощь российской пропагандистке оказали наемники из группы Вагнера, которые постоянно обстреливают украинских военных под Соледаром.

Посмотреть видео с попаданием по российской пропагандистке Анастасии Елсуковой, а также услышать ее крики можно ниже:

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российский бизнесмен и владелец группы наемников, участвующих в войне в Украине Евгений Пригожин, снял видеоролик, где сообщил, что якобы принял Соледарь. На этом видео Пригожин, или как его еще называют "Повар Путина", рассказал о тактике слона, которая якобы способствовала успехам в этой операции.

Также "Комментарии" писали о Немецкой разведывательной службе BND, которая обеспокоена потерями украинских военных под Бахмутом. Согласно их данным, Вооруженные силы Украины теряют каждый день в боях за этот город на востоке Украины сотни военных.



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Источник: https://t.me/Tsaplienko/24874
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