В СНБО сделали заявление о взрыве в Польше: подробности

В сообщении говорится, что Украина выступает за совместное расследование, чтобы детально изучить произошедший в Польше инцидент. Кроме этого, в Украине готовы предоставить доказательства российского следа, что у них есть.

Украинская сторона просит партнеров предоставить данные, на основе которых пришли к выводу, что на территории Польши упала ракета из украинского ПВО. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на пресс-службу СНБО по итогам Ставки верховного главнокомандующего.

"Ожидаем также от партнеров информацию, на основании которой был сделан окончательный вывод о том, что речь идет о ракете украинского ПВО. Кроме того, Украина просит безотлагательно предоставить доступ к месту взрыва представителям Министерства обороны Украины и Государственной пограничной службы Украины", — сообщили в СНБО. .

Кроме этого, украинская сторона заявила, что остается полностью открытой для всестороннего выяснения ситуации и согласования выводов на основе всего комплекса полученных данных.

"Только Россия и ее ракетный террор виновны в произошедшем. В связи с этим напоминаем, что обезопасить регион Центральной Европы от российских ракет можно только путем развития действенного воздушного щита над территорией Украины", — говорится в сообщении.

Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, что появилась официальная реакция НАТО по ситуации с ракетой, попавшей по Польше. В НАТО прошли срочные консультации по падению ракет на территории Польши. В Североатлантическом альянсе заявили, что по предварительной информации, в Польше упала ракета украинского ПВО, но вины Украины в этом нет.