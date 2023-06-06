В СНБО резко ответили Пескову на заявление относительно Каховской ГЭС

Украина не имеет никакого отношения к подрыву Каховской ГЭС, а заявления Кремля о якобы "украинской диверсии" кроме как чушью не назовешь. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Алексей Данилов. Фото: из открытых источников

"Они (Ред. – россияне) захлебываются от злобы, что не могут решить вопрос военным путем. И поэтому сейчас придумывают разные глупости, которые не имеют никакого подтверждения", – заявил Данилов.

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Он напомнил, что Каховская ГЭС была полностью под контролем российских захватчиков и именно они контролировали ситуацию на объекте. На территории ГЭС не было ни одного украинского военного или же представителей Киева, поэтому непонятно, что говорит пресс-секретарь Путина и причастности Украины к подрыву ГЭС.

"Я уже привык, когда этот человек с усами (Ред. – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков) начинает что-то рассказывать, какую-то чушь для того, чтобы оправдать ту агрессию, которую они осуществляют по отношению к нашей стране", – заявил Алексей Данилов.

По его словам, Украине было известно, что в сентябре-октябре прошлого года были сделаны так называемые закладки. И именно сейчас россияне решили их использовать, чтобы предотвратить наше контрнаступление, о котором по понятным причинам сегодня говорит весь мир.

Отметим, 6 июня российские оккупанты подорвали дамбу Каховской ГЭС, в Херсонской области проводится эвакуация людей, сообщает Оперативное командование "Юг". Начальник его пресс-центра "Юг" Наталья Гуменюк предполагает, что противник сделал это, чтобы сдержать контрнаступление ВСУ. И подчеркнула, что умным такой ход не назовешь, поскольку россияне нанесли больший вред своим же позициям на левом берегу Днепра, который географически – ниже, поэтому первый подвергается подтоплению. Президент Украины Владимир Зеленский по поводу очередного теракта агрессора созвал экстренное заседание Совета нацбезопасности Украины. О чем говорит происходящее? Какими могут быть последствия? Как должен отреагировать цивилизованный мир на очередное российское варварство, которое в РФ традиционно не признают? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Кремле отреагировали на подрыв Каховской ГЭС.



