В СНБО рассказали о еще одной спецоперации РФ против Украины

Россия проводит мощную информационную спецоперацию против Украины и ее военно-политического руководства. Главная задача – дискредитировать президента Владимира Зеленского. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, пишет сайт СНБО.

Алексей Данилов. Фото: СНБО

Данилов отметил, российская пропаганда делает ставку на то, что удастся продвинуть главный нарратив о том, что Запад и весь цивилизованный мир устали от поддержки Украины и хотят скорейшего завершения войны в Украине.

Алексей Данилов отметил, что украинской руководство с первого дня полномасштабного вторжения российских войск в Украину – это одна команда и все решения принимаются очень оперативно.

Секретарь СНБО отметил, что он является сторонником мнения о том, что эту войну, которую развязала Россия, нельзя поставить на паузу, нельзя ее заморозить, ее можно и нужно только закончить. Только так можно быть уверенными в том, что в будущем Россия вновь не предпримет попытку атаки на Украину.

Данилов заявил, после всего того, что совершила Россия украинский народ не воспримет решение согласиться на условный "Минск-3".

По словам секретаря СНБО, украинцы уже заплатили слишком большую цену в этой войне, поэтому не согласятся на компромисс и договоренности с Путиным.

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