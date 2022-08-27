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В СНБО рассказали о еще одной спецоперации РФ против Украины

Алексей Данилов подчеркнул, в этой войне у каждой страны свои интересы, но необходимо не допустить условного "Минска-3"

сегодня, 15:25
Автор:

Кравцев Сергей
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Россия проводит мощную информационную спецоперацию против Украины и ее военно-политического руководства. Главная задача – дискредитировать президента Владимира Зеленского. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, пишет сайт СНБО.

В СНБО рассказали о еще одной спецоперации РФ против Украины

Алексей Данилов. Фото: СНБО

Данилов отметил, российская пропаганда делает ставку на то, что удастся продвинуть главный нарратив о том, что Запад и весь цивилизованный мир устали от поддержки Украины и хотят скорейшего завершения войны в Украине.

Алексей Данилов отметил, что украинской руководство с первого дня полномасштабного вторжения российских войск в Украину – это одна команда и все решения принимаются очень оперативно. 

Секретарь СНБО отметил, что он является сторонником мнения о том, что эту войну, которую развязала Россия, нельзя поставить на паузу, нельзя ее заморозить, ее можно и нужно только закончить. Только так можно быть уверенными в том, что в будущем Россия вновь не предпримет попытку атаки на Украину.

Данилов заявил, после всего того, что совершила Россия украинский народ не воспримет решение согласиться на условный "Минск-3". 

По словам секретаря СНБО, украинцы уже заплатили слишком большую цену в этой войне, поэтому не согласятся на компромисс и договоренности с Путиным.

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Также издание "Комментарии" сообщало — экс-командующий силами США в Европе рассказал, как ВСУ отбросить РФ на позиции до 24 февраля.



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Источник: https://www.rnbo.gov.ua/ua/Diialnist/5693.html
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