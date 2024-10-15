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В СНБО рассказали, на какую подлость в ближайшее время может пойти Россия

Враг может возобновить серию ракетных ударов по Украине со стартом отопительного сезона

сегодня, 13:52
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Кравцев Сергей

Страна-агрессор может возобновить массированные обстрелы украинской энергетики уже в самое ближайшее время. Возможно, это произойдет с началом отопительного сезона, чего как раз и дожидается враг. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время открытия выставки "Энергетика в промышленности-2024" сделал секретарь СНБО Александр Литвиненко, пишет "Интерфакс-Украина".

В СНБО рассказали, на какую подлость в ближайшее время может пойти Россия

Ракетный удар. Фото из открытых источников

"С началом отопительного сезона можно ожидать массированных российских ударов по энергетике", — заявил Александр Литвиненко.

Секретарь СНБО добавил, что во время полномасштабной войны с врагом украинская энергетика продемонстрировала способность реализовать инновационные решения, а планы врага по уничтожению экономики Украины не достигают цели.

Стоит отметить, что с начала этого года Россия уже провела девять масштабных атак на энергетическую инфраструктуру Украины. Это привело к дефициту мощностей в часы пикового потребления в энергосистеме.

Читайте также на портале "Комментарии" -  ракетный комплекс стратегического значения "Ярс", способный нести ядерное оружие, был выведен оккупантами на боевое дежурство в Новосибирске. Об этом сообщают в российских пропагандистских СМИ, информирует портал "Комментарии".

Враг заявляет, что "Ярс" может поражать цели на дальности до 11 тыс. км.

Взрывная мощность эквивалентна миллиону тонн. Ни одна система ПРО не способна ее сбить, а заряд "Ярса" может полностью уничтожить небольшой город.

Как сообщило Минобороны РФ, российские ракетчики на пусковых установках подвижных грунтовых ракетных комплексов "Ярс" в рамках учений вышли на боевое патрулирование в Новосибирском ракетном соединении.




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