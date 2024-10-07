Оккупанты вывели на дежурство ракетный комплекс, способный нести ядерное оружие

Ракетный комплекс стратегического значения "Ярс", способный нести ядерное оружие, был выведен оккупантами на боевое дежурство в Новосибирске. Об этом сообщают в российских пропагандистских СМИ, информирует портал "Комментарии".

Ракетный комплекс "Ярс". Фото из открытых источников

Враг заявляет, что "Ярс" может поражать цели на дальности до 11 тыс. км.

Взрывная мощность эквивалентна миллиону тонн. Ни одна система ПРО не способна ее сбить, а заряд "Ярса" может полностью уничтожить небольшой город.

Как сообщило Минобороны РФ, российские ракетчики на пусковых установках подвижных грунтовых ракетных комплексов "Ярс" в рамках учений вышли на боевое патрулирование в Новосибирском ракетном соединении.

"В Новосибирском ракетном соединении на маршруты боевого патрулирования выведены автономные пусковые установки ПГРК "Ярс". Стратегические ракетчики отрабатывают задачи и вступительные, в том числе по совершению интенсивных маневренных действий на маршрутах боевого патрулирования в рамках несения боевого дежурства", — говорится в сообщении .

Расчеты "Ярсов" осуществляют марши протяженностью до 100 километров, проводят мероприятия по инженерному оборудованию полевых позиций, организации маскировки и боевой охраны. Военнослужащие также отработают противодействие диверсионно-разведывательным группам.

Плановые мероприятия боевой подготовки позволяют проверить готовность личного состава, а также вооружения и военной техники к длительному несению дежурства в полевых условиях, пояснили в оккупационном ведомстве.

В Киевской области, в Бориспольском районе, фермер обнаружил остатки ракеты С-300 во время работы на поле. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГСЧС Украины.

На место происшествия прибыли саперы Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины, которые подтвердили, что это безопасные остатки зенитно-ракетной системы.