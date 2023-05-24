В СНБО отреагировали на заявление росСМИ о ранении Залужного

Как передает издание "Комментарии", секретарь СНБО Алексей Данилов отреагировал на фейк российских пропагандистских СМИ о якобы "ранении" главнокомандующего Вооруженных сил Валерия Залужного.

Валерий Залужный. Фото: из открытых источников

"Президент Украины, верховный главнокомандующий ВСУ Владимир Зеленский 24.05.2023 в 10.00 заслушал на Ставке доклады главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и других членов Ставки" – написал Алексей Данилов в Twitter.

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Секретарь СНБО подкрепил свой твит подмигивающим смайликом.

Отметим, ранее в российских СМИ и пабликах начали активно распространяться новости, со ссылкой на неназванные источники, что Залужный получил травму головы и множественные осколочные ранения во время якобы ракетного удара в начале мая по командному пункту в районе села Посад-Покровское под Херсоном.

Читайте также на портале "Комментарии" — главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин в очередной раз заявил о якобы взятии оккупационными формированиями Бахмута. Кроме того, российская пропаганда активно разгоняет фейк об исчезновении главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного. Министерство обороны (МО) Украины опровергает оба эти заявления. Что происходит сейчас вокруг Бахмута в частности и Донбасса в целом, вокруг заявлений Пригожина и заявлений о Залужном? О чём говорит эта информационная битва? Как на нее следует реагировать? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – пока российский диктатор Владимир Путин продолжает оправдывать войну против Украины мифической "защитой Донбасса", желанием завершить войну и лепетом об "исторических" народах и землях, российские повстанцы из "Русского добровольческого корпуса" РДК и легиона "Свобода России", с 22 мая "фестивалящие" на Белгородщине, анонсируют новые направления для своих рейдов. А представители организации "Альянс коренных народов" анонсируют референдум за выход из состава РФ. О чем говорит происходящее? Как события могут развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



