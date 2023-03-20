В СНБО назвали главный пункт для реализации "мирного плана" Китая

"Мирный план" Китая невозможно реализовать без самого главного пункта – капитуляции и вывода российских войск с территории Украины. Об этом пишет портал "Комментарии", со ссылкой на Twitter-аккаунт секретаря СНБО Алексея Данилова.

Алексей Данилов. Фото: Офис президента

"Визит лидера Китая Си Цзиньпина в Россию. Формула успешной реализации "мирного плана" Китая. Пункт первый и главный — капитуляция или вывод российских оккупационных войск с территории Украины согласно нормам международного права, Устава ООН. С целью восстановления суверенитета, независимости и территориальной целостности", — написал Алексей Данилов.

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Отметим, лидер Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин перед встречей с российским президентом владимиром путиным, которая состоится, несмотря на то, что последний объявлен в международный розыск, выпустил программную статью о китайско-российских отношениях и своем видении "украинского кризиса". Какие выводы можно сделать, исходя из представленных Си тезисов? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Читайте также на портале "Комментарии" — лидер Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин может во время встречи с российским диктатором Владимиром Путиным обсудить схемы уклонения страны-агрессора от международных санкций, введенных из-за вторжения в Украину. Об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW), где также отмечается, что Си постарается позиционировать Китай как беспристрастного стороннего посредника в переговорах между Россией и Украиной. Каковы ожидания от этой встречи? Может ли на ситуации отразиться ордер, выданный 17 марта Международным уголовным судом (МУС), на арест Путина? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.