В "СН" допустили новое большое наступление РФ

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия не исключает, что российская армия может осуществить новое масштабное наступление.

Арахамия не исключает нового наступления россиян. Фото из открытых источников

Давид Арахамия признал, что Украине будет непросто отразить большое наступление российских оккупантов, учитывая дефицит боеприпасов и личного состава в украинской армии.

"Я также задался вопросом, каким образом, имея недостаток боеспособных подразделений, если будет определенная эскалация, где взять этот ресурс? Потому что, если даже завтра всех мобилизовать, минимум два месяца уйдет на учебную подготовку, потом обкатка и так далее, то есть только через 4-5 месяцев мы получим боеспособные подразделения", — заявил глава фракции "Слуга народа".

Давид Арахамия признал, что украинские власти совершили ошибку, когда накануне войны не верили в широкомасштабное вторжение РФ. Нардеп призвал не повторять такие ошибки, отметив, что "движения россиян могут быть, поскольку они обладают большим ресурсом".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что для победы в войне над Россией Украина должна сделать своими приоритетами переход к обороне, восстановление боеспособности армии и нанесение ударов по наиболее уязвимым местам российской армии. По мнению старшего научного сотрудника Фонда Карнеги Майкла Кофмана, для сохранения шансов на победу над РФ Украина должна руководствоваться принципом "удерживай, перестраивай, бей".

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российские захватчики начали перебрасывать на другие участки фронта свои подразделения из оккупированного города Авдеевка Донецкой области. В ближайшее время следует ожидать усложнения ситуации на южном фронте в Запорожской области и Харьковском направлении.

