В случае ухудшения ситуаций следует давать приказ на отвод войск: где враг готовит котел

Ветеран российско-украинской войны, майор запаса НГУ Алексей Гетьман, проанализировал ситуацию от Торецка до Нью-Йорка и рассказал в эфире "Эспрессо" о вероятной цели врага в Константиновке.
Война в Украине
По его словам, между российскими войсками есть расстояние 5-6 км, что позволяет обстреливать пути снабжения войск на передовой не только артиллерией, но и минометами. Если фланги врага близки друг к другу, это усложняет поставки не только боеприпасов, но и воды и пищи. Именно поэтому, убежден эксперт, в случае ухудшения ситуации и угрозы окружения необходимо давать приказ на отвод войск, чтобы избежать недопустимого окружения.
"Неприятно осознавать, что с некоторых участков нам приходится отходить, но помним, что мы прекрасно все понимали, еще тогда, когда анонсировалась такая мощная наступательная операция россиян во время весенне-летней кампании, что кое-где нам придется отходить". , – подчеркнул Гетьман.
Ветеран войны также отметил, что сложная ситуация сохраняется на Торецком, Покровском и Часово Ярском направлениях.
"Движение россиян в сторону трассы Покровск – Константиновка и попытка, скорее всего, выйти на Константиновку, потому что это железная дорога и Вооруженные Силы активно ею пользуются", – сказал эксперт.
Что касается возможного окружения, то по его убеждению, находящиеся там командиры подразделений прекрасно понимают тактическую ситуацию.
"В общем, они имеют право, согласно боевому уставу, в случае вероятного окружения их подразделений самостоятельно принимать решения на смену позиции, на уход. Чтобы никто не рассказывал, что отошли без приказа, есть определенные правила, прописанные в боевых уставах. Если существует высокая вероятность окружения и она обоснована, командиры имеют право самостоятельно принимать решения, а не так, что кто-то сидит испуганный в тылу и боится приказать, чтобы ему потом не рассказывали, что он что-то неправильно сделал, скажем мягко", — подытожил Гетьман.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что при определенных обстоятельствах ВСУ могут покинуть Константиновку и Краматорск.
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