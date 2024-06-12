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В Словении отменили шоу российской балерины после давления Киева

Украина добилась отмены концерта российской примы-балерины Захаровой

сегодня, 14:20
Автор:
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Черновалова Кристина
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В Словении упразднили выступление известной русской балерины Светланы Захаровой. на Люблянском фестивале, который должен был состояться в этом году. Артистка, которая имеет не только глубокие корни в украинской культуре, но и скандальную политическую репутацию из-за своей поддержки российской агрессии, планировала представить свой проект "Моданс".

В Словении отменили шоу российской балерины после давления Киева

Украина добилась отмены концерта российской примы-балерины Захаровой

Это решение об отмене стало возможным благодаря активной работе Посольства Украины в Словении, сумевшему наладить тесное сотрудничество со словенскими государственными институтами.

Российская культура – культура агрессии, террора, экспансии и пропаганды. Благодарим наших партнеров за недопущение распространения российского так называемого "великого искусства" на мировых сценах и площадках, – говорится в заявлении МИД.

Светлана Захарова родилась в Луцке и училась в Киевском хореографическом училище. Впоследствии начала карьеру в России, где она вступила в ряды Мариинского и позже Большого театра. Ее артистический путь тесно переплетался с политической деятельностью, особенно после избрания депутатом Государственной Думы от партии "Единая Россия" и публичной поддержки военного вмешательства России в Украину.

Ранее "Комментарии" писали, что российский актер и ярый путинист Иван Охлобыстин возмутился тем, что российских актеров заставляют ехать на временно оккупированный Донбасс. Он добавил, что регион превратили в "отстойник" для тех , кого хотят наказать

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что российские пропагандисты заподозрили российского диктатора Владимира Путина в сотрудничестве с Западом. Они назвали войну в Украине бессмысленной и заявили, что с ее помощью российский диктатор утилизирует россиян.



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Источник: https://glavcom.ua/world/observe/ukrajina-domohlasja-skasuvannja-cherhovoho-kontsertu-rosijskoji-primi-balerini-zakharovoji-u-sloveniji-1004910.html#:~:text=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%82%20Modanse%20%D0%BD%D0%B5%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B1%D1%
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