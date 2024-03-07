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Российские артисты брезгуют Донбассом. Возмущаются, что их туда заставляют ехать

Российский актер и ярый путинист Иван Охлобыстин возмутился тем, что российских актеров заставляют ехать на временно оккупированный Донбасс. Он добавил, что регион превратили в «отстойник» для тех, кого хотят наказать

сегодня, 21:07
Автор:
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Ткачик Олеся
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Как заявил Охлобыстин сейчас Донбасс как отстойник для политиков, блоггеров и артистов, каким-то образом разозливших российское правительство. Чтобы очистить себя, они вынуждены уезжать на временно оккупированные территории. Охлобыстин искренне возмутился такими действиями властей РФ.

Российские артисты брезгуют Донбассом. Возмущаются, что их туда заставляют ехать

Иван Охлобыстин

"Превратили Донбасс в помойку. Людей это очень коробит, они возмущены. Зачем их туда везут? Это – не прачечная". Почему к ним относятся, как к помойке?",
– заявил путинский преспешник.

На такое заявление отреагировал журналист Дмитрий Казанский. По его словам, ранее оккупанты говорили, что Донбасс является "сердцем" России, теперь же он для нее стал помойкой.

Как подчеркнул журналист, к жителям временно оккупированных территорий относятся как к людям третьего сорта и такое отношение на самом деле очень унизительно. То есть, добавил Казанский, россияне брезгуют даже ехать на Донбасс.

"Он едет не потому, что ему нравится Донбасс, нравятся люди там. А едет с презрением, как в отстойник, отбыть и уехать",
– подчеркнул журналист.

Он отметил, что является коренным жителем Донецкой области, и когда она еще не была оккупирована, то люди на этой территории могли что-то решать, имели право голоса и с ним считались.

"Да, были разные споры, в частности в политике. Но никто не мог так показательно вытирать ноги об него, как сейчас делают россияне",
– добавил журналист.

Он поинтересовался действительно ли такого "русского мира" хотели те украинцы, которые звали к себе захватчиков.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что российские пропагандисты заподозрили российского диктатора Владимира Путина в сотрудничестве с Западом. Они назвали войну в Украине бессмысленной и заявили, что с ее помощью российский диктатор утилизирует россиян.




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=mflApRH903o
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