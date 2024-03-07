Российские артисты брезгуют Донбассом. Возмущаются, что их туда заставляют ехать

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Ткачик Олеся
Как заявил Охлобыстин сейчас Донбасс как отстойник для политиков, блоггеров и артистов, каким-то образом разозливших российское правительство. Чтобы очистить себя, они вынуждены уезжать на временно оккупированные территории. Охлобыстин искренне возмутился такими действиями властей РФ.
Иван Охлобыстин
На такое заявление отреагировал журналист Дмитрий Казанский. По его словам, ранее оккупанты говорили, что Донбасс является "сердцем" России, теперь же он для нее стал помойкой.
Как подчеркнул журналист, к жителям временно оккупированных территорий относятся как к людям третьего сорта и такое отношение на самом деле очень унизительно. То есть, добавил Казанский, россияне брезгуют даже ехать на Донбасс.
Он отметил, что является коренным жителем Донецкой области, и когда она еще не была оккупирована, то люди на этой территории могли что-то решать, имели право голоса и с ним считались.
Он поинтересовался действительно ли такого "русского мира" хотели те украинцы, которые звали к себе захватчиков.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что российские пропагандисты заподозрили российского диктатора Владимира Путина в сотрудничестве с Западом. Они назвали войну в Украине бессмысленной и заявили, что с ее помощью российский диктатор утилизирует россиян.
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