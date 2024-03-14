В Силах обороны рассказали, в чем враг перехватил инициативу на фронте

Как сообщил Иван Шевцов, на Лимано-Купянском направлении российские захватчики начали активно использовать FPV-дроны и вообще беспилотные летательные аппараты.

Дроны на фронте

При этом, как отметил Шевцов, украинские военные первыми стали использовать беспилотники на фронте, однако враг быстро перенял инициативу. Как добавил военный, россияне самостоятельно производят большое количество беспилотников и активно используют их для ударов по позициям сил обороны.

По информации Шевцова, оккупанты ежедневно запускают около 40 дронов-камикадзе по украинским позициям на Лимано-Купянском направлении.

При этом военный отметил, что большинство вражеских беспилотников во время их обезвреживания Силами обороны взрываются либо в воздухе, либо во время посадки. По его словам, буквально еще месяц назад украинским военным часто удавалось их приземлить, перепрошить и отправить на вражеские позиции. Сейчас, добавил Шевцов, таких возможностей становится все меньше.

Кроме того, военный добавил, что Силы обороны также активно используют дроны для того, чтобы нанести удары по позициям оккупантов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подчеркнул , что боевые действия на фронте характеризуются интенсивным применением беспилотников с обеих сторон. Он подчеркнул, что именно ударные дроновые системы постепенно становятся основным ударным оружием сухопутных подразделений в общевойсковом бою. То есть, подчеркнул Сырский, именно противостояние дронов и РЭБ вышло на первый план. По его мнению, тот, кто первым сможет добиться отрыва от противника в этом соревновании, будет иметь шанс на победу.



