В Швейцарии объяснили, почему не пригласили Россию на Саммит мира

Министр иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис заявил, что Россия сама продемонстрировала отсутствие любопытства, чтобы присутствовать на Саммите мира, поэтому ее не пригласили на международное мероприятие по войне в Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Укринформ".



Министр иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис. Фото из открытых источников

Глава МИД Швейцарии заявил, что поддерживает присутствие России на Саммите мира, однако Москва категорически отвергла свое участие.

"Как вы знаете, Россия не была приглашена на данном этапе. Мы всегда были открыты для того, чтобы направить приглашение России. Однако Россия несколько раз, в том числе и публично, заявляла, что не заинтересована в участии в этой конференции", — сказал Кассис.

Министр иностранных дел Швейцарии объясняет, что Россия считала мирный саммит проукраинским, о чем еще в январе заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров.

Игнацио Кассис отметил, что организаторы также понимали, что присутствие России на мероприятии могло бы закончиться отказом делегации из Украины ехать в Швейцарию. По его словам, Саммит мира – это "первый шаг", который начнет мирный процесс. Кроме того, Кассис подчеркнул, что вопрос России состоит не в том, должна ли она присутствовать, а в том – когда.

Напомним, что Россия неоднократно заявляла, что не будет участвовать в Саммите мира, однако в Москву даже не было направлено официальное приглашение.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Швейцария перед Саммитом мира приняла неожиданное решение по Украине.

Также "Комментарии" писали, что у Зеленского рассказали об основных темах. которые будут обсуждаться на Саммите мира.