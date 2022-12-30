В Севастополе слышали взрывы: подробности

В Севастополе утром 30 декабря прогремели взрывы. По предварительным данным, над городом сработала система ПВО. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Взрывы. Фото: из открытых источников

По информации местных жителей, в городе прозвучал мощный взрыв. Его слышали сразу в нескольких районах. Также от громких звуков сработали сигнализации автомобилей.

Уточняется, что во время взрыва в небе над городом находились российская авиация, а в море – ракетный корабль.

Стоит напомнить, в начале недели повторные взрывы прогремели на российском аэродроме "Энгельс" в Саратовской области. По данным украинской разведки, там были повреждены российские самолеты и не только.

Читайте также на портале "Комментарии" — новые взрывы на российских аэродромах, где сосредоточена стратегическая авиация, свидетельствуют о серьезных проблемах в РФ с противовоздушной обороной (ПВО). Об этом говорится в обновленном отчете британской разведки.

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