Взрывы на аэродромах: в британской разведке рассказали, почему это плохой сигнал для РФ

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Повторные взрывы на российских аэродромах, где сосредоточена стратегическая авиация, свидетельствуют о серьезных проблемах в РФ с противовоздушной обороной (ПВО). Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете британской разведки.
Взрывы на аэродромах РФ. Фото: из открытых источников
Аналитики отмечают, что второй раз за неделю в Энгельсе звучит сигнал о воздушной тревоге, после чего раздаются взрывы. Стоит отметить, что сегодня во время массированной атаки на Украину в Энгельсе вновь были слышны взрывы.
Британские специалисты считают, что россиянам уже недостаточно систем ПВО средней дальности, которые бы могли эффективно противостоять беспилотникам. Эти системы нужны российской армии для защиты таких объектов, как аэродром "Энгельс" и для прикрытия полевых штабов рядом с линией фронта в Украине. Судя по участившимся взрывам средств ПВО у России недостаточно.
Аналитики отметили, что самый большой вызов для РФ — это большая потребность в системах ПВО средней дальности, таких как Панцирь-С1, которые могли бы противодействовать беспилотникам.
Читайте также на портале "Комментарии" — глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал формулу мира Владимира Зеленского и призыв о выводе войск.
Также издание "Комментарии" сообщало — большинство украинцев не хотят восстановления СССР: почему россияне мыслят иначе – чего добился диктатор Путин.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости
7744
сегодня, 14:07
Найди себе снегурочку на ночь (без шлюх и разводил), здесь девушки ищут только сeкcа, многие готовы на эксперименты.------- https://min.lc/sisy