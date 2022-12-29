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Взрывы на аэродромах: в британской разведке рассказали, почему это плохой сигнал для РФ

Вглубь территории РФ участились случаи "бавовныа" на аэродромах и авиабазах

сегодня, 13:20
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Автор:

Кравцев Сергей

Повторные взрывы на российских аэродромах, где сосредоточена стратегическая авиация, свидетельствуют о серьезных проблемах в РФ с противовоздушной обороной (ПВО). Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете британской разведки.

Взрывы на аэродромах: в британской разведке рассказали, почему это плохой сигнал для РФ

Взрывы на аэродромах РФ. Фото: из открытых источников

Аналитики отмечают, что второй раз за неделю в Энгельсе звучит сигнал о воздушной тревоге, после чего раздаются взрывы. Стоит отметить, что сегодня во время массированной атаки на Украину в Энгельсе вновь были слышны взрывы.

"Россия долгое время с большим вниманием относилась к передовым наземных систем ПВО, но становится все более очевидно, что РФ непросто противодействовать воздушным угрозам в глубине территории", — говорится в докладе.

Британские специалисты считают, что россиянам уже недостаточно систем ПВО средней дальности, которые бы могли эффективно противостоять беспилотникам. Эти системы нужны российской армии для защиты таких объектов, как аэродром "Энгельс" и для прикрытия полевых штабов рядом с линией фронта в Украине. Судя по участившимся взрывам средств ПВО у России недостаточно. 

Аналитики отметили, что самый большой вызов для РФ — это большая потребность в системах ПВО средней дальности, таких как Панцирь-С1, которые могли бы противодействовать беспилотникам. 

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