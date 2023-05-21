В семье телеведущей Аллы Мазур горе: на фронте погиб близкий человек

Об этом пишут "Комментарии" со ссылкой на Instagram телезвезды. Боец проходил службу во втором батальоне 25-й бригады Вооруженных Сил Украины.

Александр Серый.Фото из открытых источников

"Этот улыбающийся воин с добрым взглядом – наш Саша. Александр Серый. Сын моей двоюродной сестры Гани, мой племянник. 10 апреля Саше исполнилось 32. 16 мая он погиб в бою под Краснопоповкой в ​​Луганской области, защищая Украину", — написала Мазур.

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До войны Александр строил дома и производил крыши и никогда до этого, не был связан с военной службой. Его жизнь коренным образом изменила война.

"Он пошел выручать своих и в тот день: хотя должен был идти на ротацию. "Но ребятам нужно помочь", – объяснял сестре. С этого боя он не вернулся. Саша не считал себя героем – но для нас он таков", — отметили телеведущая.

По словам Аллы Мазур, ее племянник был хорошим человеком, готовым бескорыстно помогать другим и защищать их. Сегодня же, как заметила звезда, она будет молиться о тех, кого забрала война на небеса и о тех, кто продолжает эту борьбу со злом.

"Молюсь, чтобы защитило небо наших воинов, остающихся под огнем. И пусть наказание Господне настигнет тех русских убийц, кто унес жизни нашего Саши и тысяч его собратьев. Светлая память нашим героям! Верю: вместе с нашими Ангелами-хранителями – на небе и земле – победим, – подытожила журналистка.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, — В Луганской области захватчики продолжают совершать бесчеловечные преступления. Российские военные обстреляли Невское, в Луганской области и убили местную жительницу.