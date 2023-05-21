В семье телеведущей Аллы Мазур горе: на фронте погиб близкий человек

Рубрики
МЕНЮ
Белоокая Ира
Об этом пишут "Комментарии" со ссылкой на Instagram телезвезды. Боец проходил службу во втором батальоне 25-й бригады Вооруженных Сил Украины.
Александр Серый.Фото из открытых источников
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
До войны Александр строил дома и производил крыши и никогда до этого, не был связан с военной службой. Его жизнь коренным образом изменила война.
По словам Аллы Мазур, ее племянник был хорошим человеком, готовым бескорыстно помогать другим и защищать их. Сегодня же, как заметила звезда, она будет молиться о тех, кого забрала война на небеса и о тех, кто продолжает эту борьбу со злом.
Речь шла на
портале "Комментарии" и о том, — В Луганской области захватчики продолжают
совершать бесчеловечные преступления. Российские военные обстреляли Невское, в
Луганской области и убили местную жительницу.
Обсуждения
Новости