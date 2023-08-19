В СБУ рассказали, как "втемную" использовали российских контрабандистов

Служба безопасности Украины раскрыла детали подрыва Крымского моста осенью 2022 года. Об этом сообщают "Комментарии".

Глава СБУ Василий Малюк

По словам главы СБУ Василия Малюка, разработкой и реализацией плана занимались лишь он сам и два его доверенных сотрудника. Многие люди были использованы в темную, сказал Малюк в интервью NV.

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Сначала украинская спецслужба намеревалась реализовать уничтожение моста "с помощью железнодорожной части", но в итоге выбор пал на вариант с грузовиком, наполненный взрывчаткой. Для того, чтобы доставить взрывчатку на мост ее обмотали целлофаном. Благодаря этому таможенные сканеры не смогли выявить взрывчатку. Груз для российских таможенников выглядел, как "абсолютно гражданский". Этими рулонами забили целый контейнер, а их общий вес в тротиловом эквиваленте составлял 21 тонну.

Малюк не стал рассказывать, как именно взрывчатое вещество доставили из Украину на мост, но спецслужбе удалось отключить вражеские системы РЭБ, которые подавляют GPS-датчики. Это дало возможность взорвать грузовик на середине моста.

"Мы семь кругов ада прошли, использовали втемную столько людей... Россияне "закрыли" 22 человека — посадили в тюрьму. Инкриминируют им всем соучастие в террористическом акте. Хотя на самом деле они занимались привычным для себя обыденным делом. Это были обычные российские контрабандисты", — сказал глава СБУ.

Крымский мост — транспортный переход через Керченский пролив, соединяющий Керченский и Таманский полуострова через остров Тузла и Тузлинскую косу. Состоит из двух параллельных мостов — автодорожного, являющегося частью дороги А-290 (Керчь — Новороссийск) и железнодорожного. Имеет общую протяжённость 19 км, является самым длинным из когда-либо построенных Россией мостов и нередко называется самым длинным в Европе. Создание транспортного перехода началось после не признанной международным сообществом аннексии Крыма Россией. Автодорожный мост был открыт в 2018 году, железнодорожный — в 2019—2020 годах. Крымский мост используется Россией для снабжения своей группировки войск в ходе вторжения в Украину. 8 октября 2022 года на мосту произошел взрыв, приведший к обрушению двух пролетов автомобильной дороги и сильному пожару на железнодорожной части моста.

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