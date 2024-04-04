В рядах союзников раскол: действительно ли Байден и компания не знают, что делать с Россией

Обращает на себе внимание статья в издании "The Wall Street Journal" о том, что президент Франции Эммануэль Макрон проводил переговоры с президентом США Джо Байденом и канцлером Германии Олафом Шольцем, пытаясь убедить их занять более жесткую позицию по отношению к России, но те ответили отказом. Западные союзники Украины уже достаточно долгий отрезок времени не спешат оказывать Украине необходимую военную помощь. Это обусловлено рядом факторов, одним из которых является непонимание, что делать с Россией в случае ее поражения. Можно ли говорить, что в рядах союзников Киева раскол и Запад не знает, как дальше быть с Россией? Портал "Комментарии" разбирался в этом вопросе, изучив мнения экспертов.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

На Западе слишком боятся эскалации со страной-агрессором

Журналист, публицист и политолог Виталий Портников в блоге на своем ютуб-канале высказал мнение, что как бы обидно нам не было это осознавать, но политические цели Путина могут быть реализованы, ведь сдержанность и нейтралитет Запада, его страх перед углублением конфликта – как раз и будут главными факторами эскалации в Европе. И президент Макрон ясно это осознает. Он хочет поставить Путина перед выбором: отказаться от войны с Украиной или получить военные действия из НАТО. Однако эта идея поддержки пока не находит, и это серьезная стратегическая ошибка наших союзников.

Политолог отметил, президент Франции пытался убедить президента США Байдена и канцлера Германии Шольца изменить ситуацию в сторону стратегической неопределенности. Однако идея Макрона отказаться от всех "красных линий" в отношениях с Россией поддержки среди других лидеров не нашла. Оба руководителя слишком боятся эскалации со страной-агрессором.

Что касается США, то, по словам Портникова, Вашингтон не заинтересован в том, чтобы стать одной из сторон конфликта, однако поддерживает Украину, — таков был месседж госсекретаря США Энтони Блинкена. США также откровенно не одобряют удары украинских дронов на российской территории. Также у Соединенных Штатов нет никакой информации, якобы Россия собирается атаковать какую-либо из стран Североатлантического блока.

По мнению Виталия Портникова, это означает, что Америка будет поддерживать войну на истощение России, однако она заинтересована в том, чтобы война продолжалась только на украинской территории. Интересно, что об истощении Украины, которое может наступить гораздо раньше – Блинкен не упомянул.

За промедление со стороны союзников украинцы платят своей кровью

Юрист-международник, доцент кафедры международного права КНУ имени Тараса Шевченко Роман Еделев в эфире Ранок.LIVE заявил, что, исходя из той ситуации, которая есть в войне на данный момент, складывается стойкое мнение, что западные союзники в принципе не знают, что делать, и как исходить из ситуации.

"Будет ли это поражение России или какой-то еще другой сценарий – никто просто не знает, что делать. Нет никакой стратегии, нет никакого плана, и это проблема", — считает юрист.

Он добавил, что западные государства больше думают о собственной безопасности и что делать в этом сложном 21 веке.

"Сейчас для них главное не дать победить правым популистам или крайним левым. Убедить избирателей, что не стоит отдавать свой голос за какие-либо обещания светлого будущего. Это повышает внимание к обороне и безопасности собственного государства", — считает Еделев.

Эксперт подчеркнул, за это промедление со стороны союзников украинцы платят своей кровью.

"Может казаться, что ПВО успешно работает, сбивает враждебные цели, то и война скоро завершится. Но представьте, что мы не сможем ничего сбивать. Потому что то, что дают партнеры, оно тоже заканчивается", — резюмировал Еделев.

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