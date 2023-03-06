В ружье: украинцы уверены, что Запад мог бы делать больше для обороны страны

Около 52% украинских граждан считают, что западные союзники Украины едины в своем желании поддержки Украины. Об этом свидетельствуют последние опросы общественного мнения, осуществленные компанией "Active Group", сообщают "Комментарии". При этом 18,2% уверены в этом однозначно, а еще 43,7% отвечают на этот вопрос "скорее, да".

Захід підтримує Україну зброєю

В целом, за последние месяцы — с ноября 2022-го по март 2023-го — уверенность украинских граждан в единстве Запада уменьшилась, поскольку еще в ноябре в едином желании союзников поддерживать нашу страну были уверены 56,6% опрошенных. При этом процент уверенных в однозначной поддержке был 22,4%, в то время как в марте уже 18,2%.

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Но надо отметить, что, хотя произошло небольшое уменьшение однозначно уверенных, наблюдается рост среди тех, кто говорит несколько неоднозначный "скорее, да" на вопрос о единстве Запада в поддержке Украины — с 34,2% в ноябре до 43,7% в марте.

За счет чего произошел приток в этой графе опроса?

Скорее всего, за счет тех, кто в прошлом году однозначно не верил в единство Запада по поддержке Украины. Таких стало на 5% меньше – их доля стремительно упала с 9,9% в ноябре до 4,6% в марте. А также тех, кто не мог определиться в ноябре – с 16,2% в 2022 году до 14,9% в марте 2023-го упала доля тех, кто во время опроса выбрал графу "затрудняюсь ответить".

А вот доля ответивших "скорее, нет" осталась почти неизменной — 17,3% в ноябре 2022-го и 18,5% в марте 2023 года.

На более конкретный вопрос достаточности вооруженной поддержки Западом наблюдается большее единство общества — украинцы уверены, что она недостаточна. Так, 63,3% граждан уверены, что Запад оказывает вооруженную поддержку, но делает это недостаточно. Еще 54,8% – что Украина получает экономическое содействие, но также несколько недостаточное.

Только 6,4% украинцев уверены, что Украина получает исчерпывающий запас оружия от Запада, а 24,5% говорят об однозначной недостаточности объемов западного оружия.

Кроме того, стало известно, что думают украинцы о распаде России и возможном возвращении Крыма в 2023 году.

Исследование проведено компанией Active Group с помощью онлайн-панели SunFlower Sociology методом самозаполнения анкет гражданами Украины в возрасте от 18 и более лет. Выборка анкет: 600 анкет (репрезентативная по возрасту, полу и региону Украины). Период сбора данных – 4 марта 2023 года.