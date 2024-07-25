В Румынии выступили с заявлением об обломках российских дронов на своей территории

В Воздушных силах Украины заявили, что три российских беспилотника залетели на территорию Румынии во время российской атаки Одесской области. В Румынии подтвердили информацию и заявили, что обнаружили обломки российских дронов.



Глава МИД Румынии Луминица Одобеску. Фото из открытых источников

Министр иностранных дел Румынии Луминица Одобеску подтвердила, что российские дроны залетели на румынскую территорию. Одобеску назвала очередные атаки России ужасающими и осудила действия РФ.

"Россия совершила ужасающие нападения на украинскую гражданскую инфраструктуру. На территории Румынии обнаружены обломки. Мы сообщили и координируем с нашими союзниками по этому поводу. Румыния решительно осуждает эти безответственные действия", — сказала Одобеску

Напомним, что генерал-лейтенанта Воздушных сил Николай Олещук заявил об уничтожении 25 российских беспилотников во время атаки РФ в ночь на 25 июля. По его словам, еще три российских дрона были потеряны локационно, когда они пересекли границу с Румынией.

Отметим, что утром, 24 июля, украинские мониторинговые каналы также сообщали, что российские дроны пересекли румынскую границу и исчезли из виду. Министерство обороны Румынии отреагировало на инцидент и заявило о начале операции по поиску обломков российских беспилотников. Кроме того, для безопасности в приграничных регионах Румынии включались сирены тревоги, а также взлетали истребители.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США отреагировали на инцидент с российским дроном, который упал на территорию Румынии и предложил свою помощь стране НАТО.

Также "Комментарии" писали о том, что в прошлом году, когда российский беспилотник упал в Румынии, страна НАТО заявила, что он не представлял прямой военной угрозы.