В Россию прибыл груз из Ирана: в Силах обороны рассказали, что привезли россиянам

Россия продолжает активно сотрудничать с Ираном и получает грузы с техникой, которую использует на войне против Украины. Пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала о недавнем грузе из Ирана в РФ.



Лидеры России и Ирана. Фото из открытых источников

В эфире телемарафона Наталья Гуменюк сообщила о новом грузе, который получила Россия от своего союзника.

"Накопления у врага есть. На днях мы наблюдали перелет грузового борта из Тегерана в Москву... Комплектующие к дронам, с которых враг продолжает собирать готовые средства поражения уже на своей территории, в активной работе", — сказала Гуменюк.

По словам спикера Сил обороны юга Россия все чаще изготавливает дроны на своей территории и обозначает их специфическими символами, которые использует российская армия.

Напомним, что после начала полномасштабного вторжения России, западные страны наложили на нее санкции, которые по количеству стали рекордными и превзошли предыдущего лидера – Иран. Таким образом, обе страны, оказавшиеся в частичной международной изоляции, начали активно сотрудничать, в частности Иран предоставляет России свои дроны и другую военную технику.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что Россия долго не использовала ракеты "Калибр" и накопила некоторое их количество для будущих ударов по Украине. Аналитики проанализировали и указали количество этих ракет в России.

Также "Комментарии" писали о хакерах, которые получили доступ к секретной информации компаний из Ирана и узнали цену иранских дронов-камикадзе Shahed-136 для России.