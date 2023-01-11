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В российскую армию мобилизуют людей с инвалидностью из Украины

Русской циничности нет предела. Со временно оккупированных территорий они собирают людей с инвалидностью в свою армию.

сегодня, 14:00
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Автор:

Slava Kot

Российское военное руководство продолжает проводить принудительную мобилизацию на временно оккупированных территориях, в список мобилизованных попадают даже люди с инвалидностью. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на сайт Центра национального сопротивления, созданный Силами специальных операций ВСУ.

В российскую армию мобилизуют людей с инвалидностью из Украины

Колонна руссийских военных. Фото: из открытых источников

Руководство из Кремля отправляет нормы мобилизованных людей в так называемые руководители временно оккупированных территорий Украины. Эти нормы должны быть выполнены на местах, но местное население оказывает сопротивление оккупантам, поэтому российской армии все труднее найти мужчин для мобилизации. Так называемые военные комиссариаты на временно оккупированных территориях принуждают к мобилизации людей с инвалидностью, представителям криминального мира и наркозависимых лиц.

"По информации нашего подполья на временно оккупированных территориях Донбасса принудительно мобилизуют людей с инвалидностью. Их берут на должности водителей", — отмечает Центр национального сопротивления.

Центра национального сопротивления, созданного Силами специальных операций ВСУ, отмечает, что если вас или ваших близких, родных или знакомых принудительно мобилизовали с временно оккупированных территорий, то можно обратиться на горячую линию "Хочу жить": 38 066 580 31 98 и 98 84.

Силы специальных операций ВСУ призывают делиться информацией жителей прифронтовых зон или имеющих родственников на временно оккупированных территориях.

"Еще не поздно сдаться ВСУ и не совершать военные преступления", — сообщает Центр национального сопротивления.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Кремль готовит провокацию на временно оккупированных территориях.

Также "Комментарии" писали об опасном плане российских войск.



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Источник: https://sprotyv.mod.gov.ua/2023/01/11/na-donechchyni-okupanty-mobilizuyut-lyudej-z-invalidnistyu/
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