В российской армии наметилась серьезная проблема: британская разведка раскрыла детали

Дезертирство мобилизованных из российской армии достигло рекордного уровня. Больше все зарегистрировано в Московской области. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленной сводке Министерства обороны Великобритании в Twitter.

Российские военные. Фото: из открытых источников

Британская разведка отмечает, по информации независимой российской медиагруппы "Медиазона", в марте 2024 года российские военные суды приговорили рекордное число 684 военнослужащих РФ за дезертирство. Общее количество случаев с момента "частичной" мобилизации в сентябре 2022 года составляет 7400, при этом в Московской области зарегистрировано наибольшее количество случаев — 496.

По данным британской разведки, многие солдаты, которых выследили и передали военному суду, приговорены к условным срокам и возвращены в свои части и на передовую. В то же время количество запросов о предоставлении убежища в западных странах от граждан России, уклоняющихся от военной службы, достигло рекордного уровня.

"Российские солдаты, в том числе насильственно завербованные в ходе частичной мобилизации в сентябре 2022 года, должны оставаться на военной службе на неопределенный срок с малой вероятностью демобилизации", — отмечают в Минобороны Британии.

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