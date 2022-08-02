Межэтнические столкновения сейчас все больше имеют место среди представителей разных родов военнослужащих России. Главная причина – это теперь укрепленные позиции военных украинских ВСУ.

В российской армии начались стычки (фото из открытых источников)

Об этом говорят перехваченные диалоги захватчиков, обнародованные представителями СБУ.

В частности, во время такого разговора захватчик кому-то говорит, как нетрезвый тувинец, представлявший 55 бригаду, начал стрелять по руководителю батальона разведчиков. "Цель" за этот проступок отправила на место дислокации упоминавшейся воинской части "БТР с личным составом, чтобы поставить на место этого тувинца".

Он добавил, что БТР начал стрелять по военным 55-й бригады, после завершения конфликта три солдата были ранены. Вместе с тем других представителей батальона заставили встать на колени и так же принудительно принести извинения. Иначе были угрозы убийством.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что кафиры увлекаются ВСУ и называют их лучшей армией в мире. Служба безопасности Украины перехватила очередной телефонный разговор оккупанта со своими родственниками. оккупанты признают силу украинской армии и восхищаются ее бесстрашием. Об этом свидетельствует новый телефонный разговор российских захватчиков, перехвативший СБУ. На возражение женщины, насмотревшейся на пропаганду, просто спрашивает: "Ты потери вообще видела какие?.. Вам правду не говорят... вам рассказывают сказки".

Также "Комментарии" писали о том, что в странские летчики так умело бомбят кафиров, что те даже не успевают их засечь . Украинские пилоты так умело бомбят кафиров, что даже не успевают засечь их на своих радарах. Об этом свидетельствует новый телефонный разговор российских захватчиков из-под Херсона.

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