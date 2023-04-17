В российском плену по меньшей мере 20 тысяч гражданских, - Лубинец

Об этом в интервью Украинской правде рассказал уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец, пишут "Комментарии".



Россия удерживает в плену более 20 тыс. гражданских украинцев

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" Возвращение гражданских лиц – тяжелый трек. Если мы спрашиваем обширные обмены наших военнопленных, нам начинают предлагать наших гражданских. Мы на это точно не пойдем. Мы ищем другие варианты ", — говорит уполномоченный по правам человека .

По его словам, общее количество гражданских заложников, которых сейчас удерживает Российская Федерация, просто безумно.

“ Я могу назвать количество только тех, кто официально обратился ко мне среди их родственников: эта цифра более 20 тысяч человек” , — говорит Лубинец. - Но на самом деле она больше. Поскольку пока под оккупацией часть Херсонской области, Запорожской, вся Донецкая, Луганская области и весь наш Крым, то понятно, что находящиеся там родственники они к нам не обращаются. Даже имея техническую возможность через Интернет, они просто боятся " .

По его данным, такая неуверенность вызвана тем, что люди понимают, что даже простое обращение к украинскому омбудсмену будет использовано российскими оккупационными властями как основание для того, чтобы задержать, обвинить в шпионаже и пополнить обменный фонд.

"В волнуя любое решение, я задаю себе три риторических вопроса. Первое: "Будет конкретный результат от такой работы для граждан Украины?" Второе: "Не будут ли нарушены национальные интересы нашего государства?". Третье: "Не нарушит ли это принцип независимости институции, которую я возглавляю?" – объясняет Лубинец .

По его словам, общение с разными учреждениями , в том числе с Офисом президента и непосредственно с президентом, является, во-первых, прямой задачей и мандатом. А еще, говорит, все рассматривает через призму обновления прав граждан Украины.

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