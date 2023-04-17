В российском плену по меньшей мере 20 тысяч гражданских, - Лубинец

Рубрики
МЕНЮ
Моесеенко Валентина
Об этом в интервью Украинской правде рассказал уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец, пишут "Комментарии".
Россия удерживает в плену более 20 тыс. гражданских украинцев
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
По его словам, общее количество гражданских заложников, которых сейчас удерживает Российская Федерация, просто безумно.
По его данным, такая неуверенность вызвана тем, что люди понимают, что даже простое обращение к украинскому омбудсмену будет использовано российскими оккупационными властями как основание для того, чтобы задержать, обвинить в шпионаже и пополнить обменный фонд.
По его словам, общение с разными учреждениями , в том числе с Офисом президента и непосредственно с президентом, является, во-первых, прямой задачей и мандатом. А еще, говорит, все рассматривает через призму обновления прав граждан Украины.
Читайте также на сайте "Комментарии" – Пригожин цинично ответил на шокирующее признание своих наемников об убийстве детей в Украине.
Обсуждения
Новости