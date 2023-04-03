В российском детсаду устроили акцию "почитания" погибших в Украине рашистов

В Бурятии в детском саду "Одуванчик" сделали уголок памяти погибшим в Украине военным. Для этого в селе Зырянск открыли "Зал боевой славы" с фотографиями военнослужащих Антоном Колмаковым и Владиславом Вишняковым. Об этих "ноу-хау" в зомбировании подрастающего российского населения сообщают "Комментарии" со ссылкой на росСМИ.

Російська пропаганда взялась за найменших

На видео, публикуемом росСМИ, можно видеть, как в детском саду, с участием родителей, наблюдающих за действом из зала, дети маршируют в зал под песню Олега Газманова "Россия, вперед". В руках они держат российские государственные флажки. Впоследствии, воспитатели уже под траурную музыку снимают полотно, наброшенное на стенд. На последнем изображены фото погибших. После этого зрители подходят к стенду, возлагая к нему цветы, крестятся, некоторые – совершает буддистское приветствие, складывая ладони вместе. Некоторые из зрителей в военной форме становятся на одно колено.

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Между тем, Кремль отбирает паспорта у чиновников, чтобы предотвратить поездки за границу, поскольку паранойя по поводу дезертирства распространяется среди режима Владимира Путина. В Мелитополе же взорвали предателя.

А известный ведущий получил повестку и признался, пойдет ли на фронт.

"Первый пункт — посещение военкомата. Например, я последний раз был в военкомате 6 марта этого года. Все документы в порядке. То, что я вернусь, так понятно — у меня здесь дети, семья, любимая работа, — говорит Мирошниченко, который будет работать корреспондентом на "Евровидении" в Ливерпуле. - Если бы я очень хотел, я бы уже давным-давно был за границей, но я люблю Украину и никогда даже не думал о том, что в самые сложные времена буду за границей, конечно, нет. Но если это культурно-дипломатическая работа, то ее тоже должен кто-то выполнять. Я выполню свою миссию и вернусь. 13 мая финал, 14 мая в Варшаве, 15 — в Украине. Все понятно. А 17 у меня эфир, то есть я должен быть уже в Киеве".