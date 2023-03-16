В российских регионах начали массово рассылать повестки

Как минимум в 35 российских регионах объявлено о раздаче повесток и начале военных сборов. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на DW, которая передает информацию руководителя правозащитной организации "Агора" Павла Чикова.

Це все, що лишається від багатьох рашистів в Україні

Как рассказал правозащитник, повестки в военкомат приходят гражданам РФ якобы для "актуализации данных воинского учета" или с приглашением пройти военные сборы.

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"Это пока не вторая волна мобилизации", — подчеркивает Чиков, ссылающийся в своей публикации на данные из открытых источников, например, заявление правительства Тюменской области, а также на публикации региональных СМИ и в интернет-пабликах.

Как отмечает правозащитник, "больше всего вопросов вызывают повестки на военные сборы, которые могут проводиться только после указа президента", однако такого указа не было или он не был опубликован. В связи с чем призывать запасников на военные сборы незаконно, пишет Чиков.

В свою очередь, издание "Новая газета Европа" подтверждает, что повестки действительно раздают, приводя в качестве подтверждения скан повестки, которую получил его корреспондент в свой московский почтовый ящик.

Федеральная разведывательная служба Германии (BND) сообщала, что осенью 2022-го в России были мобилизованы около 300 тысяч человек. По словам главы BND Бруно Каля, "дальнейший мобилизационный потенциал России — резерв до миллиона человек, если в Кремле посчитают это необходимым".



По данным Би-би-си российских мобилизованных используют для так называемых "мясных штурмов" — массовых пехотных атак украинских укрепрайонов. При этом штурмующие, как правило, не имеют опыта и артиллерийской поддержки. Как следствие, потери среди них ужасающие. Их эксперты оценивают, как 1:7, в пользу Украины.

Из-за высоких потерь РФ намерена к маю поставить под ружье еще 400 тысяч человек.

Бывший заместитель Генштаба Украины Ігор Романенко пояснил, что такая тактика называется в воинском искусстве экстенсивной и обусловлена малой технологичностью ВС РФ. Чем меньше высокоточных и эффективных вооружений, тем больше страна пытается компенсировать этот недостаток больших количество пехоты, которую "расходуют" не жалея.