В России значительно возросло количество самоубийств среди офицеров: в ГУР назвали причину

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Кравцев Сергей
Все больше российских офицеров принимают решение свести счет ы с жизнью. Эта тенденция значительно выросла после начала полномасштабной войны РФ против Украины. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов.
Российские военные. Фото: из открытых источников
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Он уточнил, россиянам, которые понимают, что на самом деле происходит и которые не готовы выполнять преступные приказы, марая свои руки в крови, должны знать, что Украина готова их принять и защитить. Причем это касается не только российских офицеров, уточнил Юсов. Речь идет о людях разных рангов – от рядового до генералов и командующих. Проект "Хочу жить" продолжает успешно работать, многие россияне уже ним воспользовались и теперь живы и в безопасности.
По мнению представителя ГУР, воспользоваться этим проектом для российских офицеров – самое разумное решение.
Читайте также на портале "Комментарии" — война дронов в августе явно вышла на новый уровень. Со стороны россиян мы видим привычные налеты с использованием разного вида БПЛА, но с традиционным упором на "Шахеды". Со стороны Украины же были атаки морскими дронами по российском десантному кораблю "Оленегорский горняк" и подсанкционному нефтяному танкеру страны-агрессора SIG. Практически каждый день появляются новые данные об атаках с помощью беспилотников временно оккупированного Крыма. Всё чаще БПЛА залетают в Москву и Подмосковье. О чем говорит наращивание именно этой компоненты войны? Как ситуация с атаками дронов может развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
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